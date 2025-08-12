СБУ задержала священников УПЦ МП в Одессе: в чем их обвиняют

СБУ / © СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Одессе двух клириков Украинской православной церкви Московского патриархата, активно распространявших пророссийскую пропаганду и оправдывавших военные преступления России в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Один из фигурантов — 58-летний священник Одесской епархии, который в разговорах с прихожанами героизировал окупантов и обидно относился к верующим другим конфессиям.

Задержанный священник / © СБУ

Как сообщает СБУ, этот священник поддерживал контакты с бывшим народным депутатом от «партии регионов» Игорем Марковым, подозреваемым в государственной измене, а также с коллаборантом Валерием Кауровым, который в 2014 году выехал в Россию и создал там кремлевский проект «Одесская народная республика — Новороссия».

Для пропагандистских материалов священник вместе с дочерью фотографировался на известных локациях Одессы с пустыми листами бумаги, на которые впоследствии российские пропагандисты «дорисовывали» призывы к оккупации города. Эти смонтированные фейки транслировались на российских телеканалах и в Телеграмм-каналах под видом акций пророссийского «подполья».

Задержанный священник / © СБУ

Вторым задержанным стал 44-летний протоиерей УПЦ МП, оправдывавший в своих проповедях обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Удостоверение одного из задержанных / © СБУ

Обеим клирикам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, медсестра из Херсона получила пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену. Она оказалась агентом ФСБ, которая передавала оккупантам конфиденциальные данные украинских военнослужащих — своих пациентов.