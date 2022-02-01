СБУ задержала участницу группировки боевиков ОРДЛО, воевавшую против украинских военных

Женщина добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО.

Контрразведка СБУ в Донецкой области разыскала и задержала участницу террористической группировки "Пятнашка". Злоумышленница активно участвовала в боевых действиях против украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным Службы безопасности Украины, задержана жительница Мирнограда Донецкой области. Женщина в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы. После "курса" подготовки в рядах боевиков предводители привлекали ее к выполнению задач против подразделений Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, после того, как она покинула группировку, долго скрывалась от украинского правосудия.

"Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения. Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", — добавили в пресс-центре СБУ.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области за пытки человека будут судить троих правоохранителей. Они "выбивали" признание из мужчины в убийстве. Правоохранители сдавливали и оттягивали гениталии мужчине, чтобы он признался в "преступлении".

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