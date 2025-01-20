СБУ задержала украинских генералов — из-за их халатности россияне смогли оккупировать часть Харьковщины

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали бывших командиров - двух украинских генералов и полковника. Подозревают, что из-за их халатности российские войска смогли захватить часть Харьковщины в мае 2024 года.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По версии следствия, небрежность бывших командиров оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады привела к захвату части территории Липецкой сельской громады.

Следствие утверждает, что действия командиров привели к потере личного состава украинской армии и оружия, а также сорвали оборону украинской границы в зоне их ответственности.

В СБУ уточнили, что при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова удалось задокументировать преступления трех военачальников, которые не обеспечили надлежащую защиту региона в мае 2024-го.

Тем временем журналист Юрий Бутусов сообщил, что о подозрении по этому делу собираются сообщить бригадному генералу Юрию Галушкину и генерал-лейтенанту Артуру Горбенко. Очевидно, именно они были задержаны украинскими спецслужбами. Также Бутусов называл имя полковника Дмитрия Рюмшина, но не уточнял, по какому именно делу могут объявить подозрение ему.

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