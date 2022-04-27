СБУ задержала в 6 областях Украины российских агентов: где именно действовали коллаборанты

СБУ задержала в 6 областях Украины российских агентов: где именно действовали коллаборанты

СБУ обезвредила вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ.

Украинская спецслужба разоблачила в 6 областях Украины агентов, работавших на врага. Среди задержанных — глава территориальной громады и "расконсервированные" агенты, у которых были отработаны пути побега в Крым на случай "провала".

Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в СБУ.

В Житомирской области:

военная контрразведка СБУ разоблачила должностное лицо оборонного объекта на сборе секретной информации об украинских боевых самолетах и инфраструктуре Воздушных сил.

Прежде агента интересовала дислокация, а также ремонт и восстановление боевых возможностей военной авиации.

Полученные данные он передавал захватчикам через брата и бывшего однокурсника, которые сотрудничали с российскими спецслужбами на территории РФ.

На Днепропетровщине:

задержан вражеский агент, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам терробороны Днепра. Там он должен был собирать данные по личному составу и вооружению украинских защитников.

В дальнейшем предатель должен был прибыть на передовую, чтобы оттуда передавать оккупантам информацию о силах и средствах ВСУ.

Еще одного агента спецслужб России задержали в Кривом Роге. Враг "активировал" его в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Он собирал данные по обороне Мариуполя, затем проводил фотофиксацию оборонительных рубежей украинских войск на Криворожском направлении.

Для передачи информации оккупантам использовали закрытые каналы связи и конспиративную квартиру на временно оккупированной территории на востоке Украины.

В случае "провала" агент имел отработанные пути "эвакуации" и подготовленный для этого автомобиль.

Впрочем, это не помогло: сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи секретной информации.

В Николаевской области:

разоблачен председатель одной из объединенных территориальных общин, передавший оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района.

В настоящее время он задержан для проведения следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.

В Черниговской области:

сотрудники СБУ задержали местного жителя, добровольно ушедшего на сотрудничество с агрессором во время временной оккупации.

Предатель собирал информацию о дислокации позиций ВСУ в пригороде. Полученные данные враг использовал для совершения ракетных обстрелов.

В Хмельницком:

разоблачена участница агентурной сети оккупантов. Ею оказалась местная жительница, завербованная российскими спецслужбами через соцсеть "Одноклассники".

За деньги она передавала кураторам координаты военных и других стратегических объектов. Также распространяла в Интернете призывы к изменению государственных границ и оправдывала агрессию РФ.

Женщина получала вознаграждение через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

В Черкасской области:

СБУ установила местонахождение и задержала грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в Россию.

При осмотре авто обнаружены составляющие для нужд авиационной и судостроительной отраслей РФ.

Чейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению маршрута груза, его организаторов и заказчиков.

Изъятое имущество отправлено в одно из предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

По всем разоблаченным фактам правоохранители проводят соответствующие мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям.

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