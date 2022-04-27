СБУ задержала в 6 областях Украины российских агентов: где именно действовали коллаборанты

СБУ обезвредила вражескую агентуру, собиравшую разведданные об оборонных рубежах украинских войск и дислокацию самолетов ВСУ.
Украинская спецслужба разоблачила в 6 областях Украины агентов, работавших на врага. Среди задержанных — глава территориальной громады и "расконсервированные" агенты, у которых были отработаны пути побега в Крым на случай "провала".
Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в СБУ.
В Житомирской области:
военная контрразведка СБУ разоблачила должностное лицо оборонного объекта на сборе секретной информации об украинских боевых самолетах и инфраструктуре Воздушных сил.
Прежде агента интересовала дислокация, а также ремонт и восстановление боевых возможностей военной авиации.
Полученные данные он передавал захватчикам через брата и бывшего однокурсника, которые сотрудничали с российскими спецслужбами на территории РФ.
На Днепропетровщине:
задержан вражеский агент, которому ФСБ поручила присоединиться к рядам терробороны Днепра. Там он должен был собирать данные по личному составу и вооружению украинских защитников.
В дальнейшем предатель должен был прибыть на передовую, чтобы оттуда передавать оккупантам информацию о силах и средствах ВСУ.
Еще одного агента спецслужб России задержали в Кривом Роге. Враг "активировал" его в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Он собирал данные по обороне Мариуполя, затем проводил фотофиксацию оборонительных рубежей украинских войск на Криворожском направлении.
Для передачи информации оккупантам использовали закрытые каналы связи и конспиративную квартиру на временно оккупированной территории на востоке Украины.
В случае "провала" агент имел отработанные пути "эвакуации" и подготовленный для этого автомобиль.
Впрочем, это не помогло: сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи секретной информации.
В Николаевской области:
разоблачен председатель одной из объединенных территориальных общин, передавший оккупантам сведения о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района.
В настоящее время он задержан для проведения следственных действий и привлечения к уголовной ответственности.
В Черниговской области:
сотрудники СБУ задержали местного жителя, добровольно ушедшего на сотрудничество с агрессором во время временной оккупации.
Предатель собирал информацию о дислокации позиций ВСУ в пригороде. Полученные данные враг использовал для совершения ракетных обстрелов.
В Хмельницком:
разоблачена участница агентурной сети оккупантов. Ею оказалась местная жительница, завербованная российскими спецслужбами через соцсеть "Одноклассники".
За деньги она передавала кураторам координаты военных и других стратегических объектов. Также распространяла в Интернете призывы к изменению государственных границ и оправдывала агрессию РФ.
Женщина получала вознаграждение через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
В Черкасской области:
СБУ установила местонахождение и задержала грузовик с военными комплектующими, которые транспортировали в Россию.
При осмотре авто обнаружены составляющие для нужд авиационной и судостроительной отраслей РФ.
Чейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению маршрута груза, его организаторов и заказчиков.
Изъятое имущество отправлено в одно из предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
По всем разоблаченным фактам правоохранители проводят соответствующие мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлениям.
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