СБУ задержала в Днепре 7 российских агентов: могут быть причастны к ракетному удару по многоэтажке (фото)

Задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (ГРУ) в Днепре. Задержаны 7 человек, которые могут быть причастны к ракетному удару по многоэтажке, совершенному российскими террористами 14 января.

Об этом сообщили в пятницу, 20 января, в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий.

"Эти сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу. А после обстрелов агенты посещали места "прилетов", чтобы установить последствия воздушных атак и повторно их скорректировать", — говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару по жилому дому в Днепре.

Кроме того, задержанные собирали информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО.

Всю собранную информацию они передавали представителям ГРУ через резидента группы. Им оказался гражданин России, бывший житель Днепра, создавший в 2014 году местную прокремлевскую общественную организацию. Ее представители выступали за создание так называемой "Юго-восточной Украинской республики", подконтрольной стране-агрессору.

После побега в Россию злоумышленник был завербован кадровыми сотрудниками ГРУ. По их задаче он создал собственную агентуру из своих "идейных" единомышленников-земляков.

Ранее группа находилась в "режиме ожидания", а в октябре 2022 начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Для коммуникации агенты использовали анонимные мессенджеры, а передавали локации в виде электронных координат с фотоматериалами.

Во время обысков по адресам проживания задержанных правоохранители обнаружили:

самодельные взрывные устройства;

компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;

прокремлевскую литературу.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, 14 января российская ракета Х-22 ударила по жилой многоэтажке в Днепре. Погибли 46 мирных жителей. В больницах города остаются 24 пострадавших. Трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе 9-летняя девочка.

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