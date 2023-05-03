СБУ задержала в Харькове прокурора, требовавшего взятку в 35 тысяч долларов: что он хотел сделать за эти деньги

Служба безопасности Украины задержала в Харькове прокурора, требовавшего с потерпевших деньги за "правильное" расследование преступлений.

СБУ задержала в Харькове дерзкого прокурора. Мужчина требовал с потерпевших деньги за расследование преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, стражи порядка задержали прокурора одной из окружных прокуратур Харькова. Мужчина наладил схему получения взяток за "правильное" расследование уголовных преступлений.

“Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновник требовал 35 тыс. дол. от потерпевшего по делу о мошеннических действиях с коммерческой недвижимостью. За эту сумму прокурор обещал мужчине дать толчок в расследовании соответствующего производства, а также наложить арест на имущество и провести ряд экспертиз. К противоправной деятельности должностное лицо привлекло свою знакомую как посредницу для передачи неправомерной выгоды. Сотрудники СБУ и ДБР задержали прокурора и посредницу в Харькове "на горячем", во время передачи всей суммы взятки", — рассказали в пресс-службе СБУ.

Им сейчас сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в Харьковской области в четверг, 27 апреля, россияне обстреляли энергетиков, ремонтировавших линии электропередач.

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