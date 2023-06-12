СБУ задержала в Харькове участника агентурной сети ГРУ: какие задачи он выполнял

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала участника агентурной сети Главного управления генштаба ВС РФ (больше известного как ГРУ) в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанным оказался 52-летний харьковчанин, которого российское ГРУ завербовало в начале полномасштабного вторжения. Он был одним из самых законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территориях региона.

Для этого мужчина объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности. Других трех агентов этой группы СБУ разоблачила в августе 2022 года и в феврале этого года. Среди них был "связной" военной разведки РФ.

СБУ сообщила фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий ответственность за государственную измену, совершенное в условиях военного положения. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ разоблачила агента ФСБ в Днепропетровской области – предатель собирал для оккупантов разведданные о видах и количестве самолетов боевой авиации ВСУ, а также места их базирования и направления вылетов.

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