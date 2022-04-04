СБУ задержала в Киеве российских агентов, собиравших данные о перемещениях ВСУ и ТРО в области

СБУ задержала в Киеве российских агентов, собиравших данные о перемещениях ВСУ и ТРО в области

Спецслужба разоблачила "штаб-квартиру" вражеской агентуры.

СБУ провела спецоперацию и задержала в Киеве вражеских агентов, собиравших данные о перемещении военной техники ВСУ и Теробороны в Киевской области.

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Об этом сегодня, 4 апреля, сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили местонахождение "штаб-квартиры" вражеской агентуры и задержали ее резидента. Им оказался местный житель, завербованный представителями "Л/ДНР", — говорится в сообщении.

Вражеские агенты собирали данные о перемещении военной техники ВСУ и Теробороны в Киевской области.

Кроме того, в Киеве разоблачили завербованного спецслужбами РФ работник одной из городских больниц, который агитировал медперсонал помогать российским оккупантам.

Кураторы "гарантировали" коллаборанту назначения на руководящую должность в оккупационной администрации.

Также в столичном регионе сотрудники СБУ приостановили деятельность двух подпольных телекоммуникационных центров. Через них было разослано около 3 тыс. деструктивных СМС украинским военным и представителям местных властей.

Спецслужба проводит следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и причастных к его совершению лиц.

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