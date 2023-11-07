СБУ задержала в Виннице депутата от запрещенной ОПЗЖ, занимавшегося рэкетом (фото)

В Виннице правоохранители задержали депутата из запрещенной партии ОПЗЖ. Мужчина занимался рэкетом и пытался захватить аграрный бизнес в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители нейтрализовали криминальную группировку, которая терроризировала местных жителей города и пыталась захватить аграрный бизнес в регионе. Среди задержанных — депутат Винницкого районного совета, избиравшийся от запрещенной партии ОПЗЖ, и двое его сообщников — работников Муниципальной варты горсовета.

"Все трое под руководством своего предводителя – местного криминального авторитета – занимались рэкетом среди предпринимателей. Во время разбоя требовали с потерпевших деньги как регулярную "дань", а в случае отказа — угрожали насилием и уничтожением частного и корпоративного имущества. Сотрудники СБУ задокументировали факт выбивания девяти тысяч долларов несуществующего долга с руководителя агрокомпании", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что участники банды угрожали мужчине и его семье физической расправой и уничтожением сельхозтехники предприятия, если он не согласится оплатить долг.

"Сотрудники СБУ задержали всех участников банды по местам их пребывания в областном центре. При обыске в помещении задержанного депутата изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. А у его подельников обнаружены наличные и черновые записи "должников". В настоящее время всем четырем задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Трое из них, включая депутата, уже находятся под стражей", — подчеркнули в СБУ.

Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что СБУ разоблачила экс-замминистра обороны на растрате почти 1 млрд грн.

Читайте также: