СБУ задержала в Запорожье двух агенток: предательницы "охотились" на ПВО

В Запорожье задержали двух агентов российской ФСБ. Изменницы разведывали позиции украинской системы ПВО и сливали персональные данные военных ВСУ.

Об этом сообщили в службе СБУ.

По данным правоохранителей, одна из фигуранток пыталась обнаружить локации зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области. Предательница также предоставляла россиянам фамилии и номера телефонов своих родственников-бойцов Вооруженных сил Украины и их воюющих на передовой боевых собратьев.

Кроме этого, во время так называемых дружеских разговоров агент записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем посылала оккупантам соответствующие аудиофайлы.

Между тем, другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ. За каждое выполненное задание российская спецслужба отправляла на банковские карты своих агенток до шести тысяч гривен.

Приспешницами оккупантов оказались две жительницы Запорожья. Их летом этого года дистанционно завербовал представитель ФСБ. В поле зрения российской спецслужбы они попали через подписку на российские телеграммы, которые собирают разведданные об ВСУ.

СБУ разоблачила фигуранток на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности. Правоохранители поэтапно задокументировали преступления предательниц и задержали их в собственных домах. У них изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором.

Обеим женщинам сообщено о подозрении по статье "государственная измена, совершенное в условиях военного положения". Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Злоумышленницам из Запорожья грозит пожизненное заключение. / Фото: СБУ

СБУ задержала в Запорожье двух агентов ФСБ.

Как сообщалось, в Украине осудили агента ГРУ России, который притворялся волонтером из Днепра. Российский агент собирал информацию о видах и приблизительном количестве переправлявшихся на фронт вооружений ВСУ. Он получил 15 лет тюрьмы.

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