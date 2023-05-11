СБУ задержала вражеского корректировщика, который "навел" российскую ракету на многоэтажку в Николаеве

Служба безопасности задержала корректировщика ракетных ударов по Николаеву. Из-за действий местного жителя россияне осенью 2022 года нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в городе. Тогда погибли восемь жителей, среди которых несовершеннолетний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что корректировщиком оказался местный житель. Его спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству в августе 2022 года. Он попал в поле зрения окупантов из-за своей прокремлевской активности в одном из Telegram-каналов. Там предатель размещал свои антиукраинские комментарии.

Он подрабатывал таксистом, поэтому объезжал территорию Николаева и фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны на территории региона. Предатель пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них данные о возможных передвижениях украинской военной техники. Уже после этого он передавал россиянам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые расположены возле жилых домов.

За каждое выполненное задание мужчина получал до 5 тысяч гривен. Деньги перечисляли на его собственную банковскую карту. Во время обыска по месту жительства информатора был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом.

В настоящее время предатель находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Как сообщалось, главу Полтавского районного суда подозревают в государственной измене. Она сотрудничала с российскими спецслужбами на временно оккупированной территории Бердянского района.

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