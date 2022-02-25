СБУ задержала "журналиста" с данными о перемещении украинских войск и четырех корректировщиков огня

Соратников врага обнаружили в Киеве и на Харьковщине.

Служба безопасности вместе с военными и представителями территориальной обороны проводит контрразведывательные мероприятия по всей Украине, выявляет диверсантов, агентов спецслужб РФ и приспешников врага.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сегодня в Киеве спецслуба задержала гражданина, представлявшегося иностранным журналистом. В то же время, ни одного подтверждения этому он предоставить не смог, а во время обыска в его телефоне нашли фотографии размещения позиций украинских войск.



А в Харьковской области сотрудники СБУ задержали четырех корректировщиков огня вражеской артиллерии.



"Продолжается дальнейшее обнаружение вражеских агентов, ставящих люминесцентные метки в разных регионах страны. Определено, что агентура Кремля пользуется программой в смартфонах Premise. Такие факты подтверждены в Стрые и других городах. Поэтому в случае общественного задержания таких лиц просьба проверять их мобильные телефоны и сообщать об этом силовым структурам", — отметили в СБУ.

Также Служба безопасности Украины призвала не публиковать в соцсетях фото и видео перемещения украинской военной техники.

"Друзья, просьба ко всем – не публикуйте в социальных сетях или общих чатах фото и видео перемещения украинской военной техники, чтобы это не играло на руку врагу. В то же время данные о появлении и движении вражеских сил обнародуйте сразу — с указанием геолокации, времени и даты", — обратились к украинцам спецназовцы.