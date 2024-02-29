СБУ задержала двух коллаборанток из Херсона: помогали оккупантам проводить "референдум" (фото)

Одна из них была задержана в Киеве, где она "залегла на дно" в столичном хостеле.

Правоохранители задержали еще двух коллаборанток из Херсона. Одна из них пряталась в киевском хостеле.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, стражи порядка разоблачили еще двух организаторов незаконного российского референдума, который состоялся во время оккупации правобережья Херсонщины. После того, как ВСУ уволили регион — коллаборантки бежали в другие города.

"Одна из них была задержана в Киеве, где она “залегла ко дну” в столичном хостеле. Другая – оформила статус переселенки и скрывалась в съемной квартире в Черноморске. По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения россии фигурантки проживали в Бериславском районе Херсона. После захвата региона они поддержали захватчиков, а затем вошли в оккупационный избирком. В рядах псевдоучреждения фигурантки обходили дворы и призвали местных жителей "проголосовать за присоединение" территории к составу России. В ходе таких «визитов» фигуранток сопровождали вооруженные рашисты", – рассказали в СБУ.

Там также добавили, что предательницы в присутствии захватчиков коллаборантки угрожали гражданам, выступавшим против фейкового плебисцита, заключением и конфискацией имущества.

“За сотрудничество с агрессором фигурантки получили одноразовое денежное вознаграждение и возможность свободно передвигаться по территории захваченной в то время общины. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленницам грозит до 10 лет тюрьмы”, — отметили в СБУ.

Напомним, что СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП в Сумах.

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