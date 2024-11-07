СБУ задержала "химика", который готовил поджоги авто военных

Подозреваемым оказался 48-летний слесарь предприятия в Днепре, обладавший практическими знаниями в области химии.

В Днепре задержан агент ФСБ, который корректировал удары рашистов и готовил поджоги военных авто в регионе.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам дела, первоначально основной задачей фигуранта было установление координат подразделений ВСУ в Днепропетровской области, а также фиксация последствий российских обстрелов Днепра.

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"Через некоторое время куратор из ФСБ поставил злоумышленнику новую задачу: осуществить серию поджогов служебного транспорта Сил обороны и объектов Укрзализныци", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, по инструкции оккупантов мужчина собственноручно сделал зажигательное устройство на основе легковоспламеняющихся смесей, детонатора и модуля дистанционного управления. В определенное время он должен был заложить готовое устройство под военное авто ВСУ и в отдаленном режиме привести в действие.

Киберспециалисты Службы безопасности заблаговременно разоблачили вражеского приспешника, задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с поличным на РФ.

Продолжается следствие. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, житель Харьковщины фотографировал местонахождение ВСУ и передавал эти данные врагу через чат знакомств.

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