СБУ задерживает всех поджигателей военных авто, они должны получить пожизненное заключение — эксперт

Поджигателей иногда находят, вычисляя пророссийские посты в соцсетях, но чаще просто вербуют из-за предложений работы.

Служба безопасности задерживает всех преступников, поджигающих автомобили военных. Это сигнал для других поджигателей, что никто не избежит наказания.

Как пишет политолог Алексей Голобуцкий, такие преступления должны наказываться пожизненным заключением.

По мнению эксперта, цель компании российских спецслужб по поджогу авто – посеять уныние в армии и обществе. "Сами же россияне относятся к подобным агентам, как к хламу. Часто их бросают на деньги, или заставляют совершать более жесткие нарушения, угрожая разоблачением. Выполняя задачи на 1-2 тысячи гривен, они рискуют оставшуюся жизнь провести за решеткой. Ведь СБУ задержала абсолютно всех поджигателей. И менять их россияне точно не собираются", – акцентирует Голобуцкий.

"Очевидно, что после потери своих агентурных сетей в первый год полномасштабного вторжения, ФСБ активно ищет новые формы для вербовки. Полиев иногда находят, рассчитывая пророссийские посты в соцсетях. Но чаще просто вербуют из-за предложений работы", — считает политолог.

Эксперт предлагает свой вариант того, как свести подобное количество преступлений к минимуму. "Задержание от СБУ важны не только для справедливого наказания поджигателей, но и как предостережение для других возможных гастарбайтеров. Но самое главное – все поджигатели должны получать пожизненные сроки. Курить имущество военных во время войны – что это, если не государственная измена?" – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве Служба безопасности задержала сразу пять поджигателей. Преступники подожгли пять служебных авто военных в трех разных районах столицы, оставив с поличным провокационные открытки. Российские спецслужбы вышли на поджигателей, когда те искали заработок в телеграмме. Фигуранты сначала находили потенциальные цели и отправляли фото российским кураторам для согласования.

Жгли военные авто и снимали это! СБУ задержала поджигателей военных авто в Кропивницком!

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