"СБУшные репрессии": россияне распространяют фейк о проверке выезжающих с оккупированных территорий Запорожья

Российские захватчики известны своей пропагандой и распространением лживой информации.

Сейчас в своих Telegram-канал они распространяют фейк: якобы все, кто будет выезжать с временно оккупированных территорий Запорожской области в областной центр, будут испытывать в городе "СБУшные репрессии".

Об этом сообщают в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Как доказательство захватчики государства-агрессора России приводят слова исполняющего обязанности председателя Запорожского городского совета Анатолия Куртева о том, что в город стекаются многие переселенцы из Донбасса. Именно поэтому полиция проводит "проверочные и фильтрационные мероприятия".

Оккупанты призывают жителей региона выезжать на территорию Российской Федерации. Мол, тамошние власти "не устраивают никаких фильтрационных мер беженцам".

В самом деле, правда совсем иначе. В ОГА подчеркивают, что украинские полицейские проверяют документы выехавших с временно оккупированной территории. Цель таких дейсвий — не пропустить в мирное Запорожье российских диверсантов.

"Вряд ли можно назвать проверку документов фильтрационными мерами. Нам хорошо известно о существовании российских фильтрационных лагерей и допросах, которые устраивают захватчики гражданским жителям оккупированных территорий", — отметили в сообщении ОГА.

Как сообщалось, из окрестностей заблокированного Мариуполя россияне вывезли в фильтрационный лагерь в село Безымянное вывезли почти всех мужчин. Мужчины из районов Мирный и Волонтеровка более двух недель находятся в фильтрационных лагерях. Условия пребывания там "бесчеловечные".

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