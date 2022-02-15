Сбывала наркотики в ночных клубах и на улице: в Одессе задержали 20-летнюю девушку

Полицейские задержали злоумышленницу на "горячем".
В Одессе задержана 20-летняя девушка, которая распространяла наркотики в общественных местах.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Девушка скупала амфетамин и каннабис, дома расфасовывала на дозы, а затем в ночных заведениях или на улицах города продавала наркозависимым гражданам. Полицейские задержали злоумышленницу в Киевском районе города, как только она получила деньги за реализованный клиенту товар.
"При обыске помещения фигурантки правоохранители изъяли расфасованные для дальнейшего сбыта наркотики, электронные весы, упаковочный материал и другие вещественные доказательства противоправной деятельности гражданки", – говорится в сообщении.
По результатам досудебного расследования следователи полиции под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы объявили подозрение по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса. Киевский районный суд города Одессы избрал подозреваемую меру пресечения в виде домашнего ареста. Согласно действующему законодательству, ей грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, во Львовской области правоохранители разоблачили наркогруппировку. 47-летний житель города Стрый – организатор преступной группы, и его подельники производили и продавали наркотические средства и психотропные вещества.
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