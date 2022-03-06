Сценарии Афганистана, Чечни и Абхазии: РФ может обстрелять жилые кварталы своих городов у границы Украины

Сценарии Афганистана, Чечни и Абхазии: РФ может обстрелять жилые кварталы своих городов у границы Украины

РФ готовит очередные провокации для объявления всеобщей мобилизации в стране.

Российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом военных Украины.

Подобные сценарии Россия неоднократно использовала как повод для боевых действий в Афганистане, Чечне и Абхазии.

Это связано с тем, что РФ испытывает фактическое поражение военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации.

"Это, по замыслу кремлевской верхушки, будет использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине, провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия планирует провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО.