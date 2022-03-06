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Сценарии Афганистана, Чечни и Абхазии: РФ может обстрелять жилые кварталы своих городов у границы Украины

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Сценарии Афганистана, Чечни и Абхазии: РФ может обстрелять жилые кварталы своих городов у границы Украины

Associated Press

РФ готовит очередные провокации для объявления всеобщей мобилизации в стране.

Российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом военных Украины.

Подобные сценарии Россия неоднократно использовала как повод для боевых действий в Афганистане, Чечне и Абхазии.

Это связано с тем, что РФ испытывает фактическое поражение военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации.

"Это, по замыслу кремлевской верхушки, будет использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине, провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия планирует провокации с использованием принудительно мобилизованных жителей ОРДЛО.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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