Сценарий известен еще с 2014 года: Россия усилила дезинформационную кампанию против Украины

Сценарий известен еще с 2014 года: Россия усилила дезинформационную кампанию против Украины

Российские СМИ распространяют неправдивые тезисы, утверждая, что именно Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией, а не наоборот.

В последние недели значительно повысился уровень российской дезинформационной кампании против Украины в СМИ и социальных сетях. Уровень активности поднялся до уровня, который последний раз наблюдался в 2014 году перед вторжением РФ в Украину.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на слова Временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин во время Первого международного форума по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2021.

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"В последние недели мы наблюдаем значительный всплеск активности в социальных сетях, распространяющий антиукраинскую пропаганду, приближаясь к уровню, который последний раз наблюдался накануне вторжения России в Украину в 2014 году", — подчеркнула дипломат.

Так, Квин объяснила, что российские СМИ распространяют неправдивые тезисы, утверждая, что именно Украина стремится спровоцировать конфликт с Россией, или что "НАТО, сугубо оборонный альянс, своим партнерством с Украиной якобы угрожает России".

Квин подчеркнула, что такая тактика России уже давно известна, когда противника ложно выставляют агрессором. В таком случае России будет легче оправдать заранее спланированные военные действия.

Дипломатка добавила, что в этом контексте реакция Украины и ее иностранных партнеров на общую угрозу должна быть не только быстрой и эффективной, но и "согласованной и конструктивной, чтобы оправдать уже нанесенный ущерб".

Квин сообщила, что иностранные партнеры хоть и заявляют о дезинформационной кампании России, этого оказывается недостаточно.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает наращивать военный потенциал Кремля на границе с Украиной.

В результате таких действий американский президент Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин договорились о разговоре сегодня 7 декабря, режиме видеоконференции. Разговор запланирован на 17:00 по киевскому времени.

После этого Байден проведет с президентом Украины Владимиром Зеленским беседу по итогам видеозвонка с Путиным.

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