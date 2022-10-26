Счастливый номер: число на доме может подсказать, какой будет жизнь в нем

В каждом жилище существует своя атмосфера и настроение. Однако мало кто задумывается, что на жизнь в нем влияет номер дома. Узнайте больше об этом в материале ТСН.ua.

Чтобы узнать номер дома, нужно все его цифры добавить так, чтобы получить в результате число от 1 до 9. Например, если номер дома у вас 179:

1+7+9=17; 1+7=8

Значит, счастливый номер дома – 8.

Что означает каждый номер дома

Номер 1 — энергетика настоящего лидера. Если вы живете в доме, номер которого 1, у вас есть все шансы на то, чтобы стать успешным человеком. Дом готов вдохновить вас на свершение и "поддержать" в любую минуту. Однако также существует и большой шанс возгорания. Поэтому перед уходом из дома обязательно проверяйте все бытовые приборы. Дети, родившиеся и растущие в доме под номером 1, часто конфликтуют с родителями, но в будущем становятся успешными.

Номер 2 — цикличность событий. Жизнь в таком доме – это постоянное повторение событий. Его плюс в том, что у вас всегда будет шанс на то, чтобы улучшить свое будущее. Однако есть и минус. Часто дома под этим номером становятся местом тайных сговоров и свиданий. Хотя дети в таком жилище растут успешными, умеют приспосабливаться к разным жизненным ситуациям.

Номер 3 — мощная энергетика света. Однако хозяева такого дома редко получают возможность разбогатеть. Обычно это счастливые семьи среднего достатка, у которых столько, сколько им нужно для жизни. Очень положительно этот номер дома влияет на отношения. Дети вырастают в таком жилище творческими личностями, которые могут найти себя в социальной или творческой профессии.

Номер 4 — энергия стабильности. Обычно в таком доме живут семьи с очень крепкими отношениями и умением находить компромиссы. Однако в таких домах подстерегает и опасность со стороны стихии или коммунальной службы. Да еще и дети в доме под этим номером растут неприспособленными к жизни. А потому родителям придется больше времени уделить тому, чтобы научить их самостоятельности.

Номер 5 — гостеприимный. Сюда часто приходят гости. Он привлекает людей своим уютом и светлой энергетикой. А вот супруги, живущие в доме с этим номером, часто бывают в разъездах. Поэтому им следует искать компромисс, чтобы сохранить брак. Выросшие в таком доме дети часто становятся художниками, артистами и любят путешествовать.

Номер 6 — незавершенность и постоянное развитие. Брак в таком доме очень тяжело сохранить, поэтому семье приходится часто идти на компромиссы, смешивать свои требования к партнеру. Однако в плане профессии и карьеры этот номер подходит просто великолепно. Дети вырастают непоседливыми и самоуверенными. Но если их правильно воспитывать, они могут стать успешными людьми.

Номер 7 — энергия удачи. Жителям этого дома будет постоянно везти, но также судьба будет часто их соблазнять. Брак в этом доме может стать либо очень счастливым, либо полностью несчастным. А дети точно вырастут успешными и смогут в будущем прославиться.

Номер 8 — статическая энергия стабильности и умиротворения. Жизнь в таком доме будет протекать размеренно и спокойно. Однако один из супругов может ощутимо управлять другим, что часто приводит к проблемам в семье. У детей в таком доме мощный интеллект, однако, чтобы добиться успеха, им нужно приложить немало усилий.

Номер 9 – символ кардинальных изменений. В жилище с таким номером жизнь всегда бурлит всем красками. Жители могут легко создавать новые отношения и так же быстро из них выходить. Очень важно в таком доме уметь взвешивать свои шаги. А вот дети в домах с этим номером часто становятся бизнесменами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.