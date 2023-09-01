Щедрая порция огня: в ВСУ показали яркий удар по позициям врага

Статистика потерь врага растет с каждым днем.

Так, в ВСУ показали новый удар по российским позициям. Задание выполнили бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

В ВСУ показали новую порцию огня для оккупантов

"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко методически работает над статистикой уничтоженной техники и живой силы врага", – отмечается в сообщении.

Напомним, ВСУ установили рекорд по уничтожению вражеской техники. Так, речь идет об артиллерии.

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