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Щедрая порция огня: в ВСУ показали яркий удар по позициям врага

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1250
Время на прочтение
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Щедрая порция огня: в ВСУ показали яркий удар по позициям врага

Удар по оккупантам / Фото: СтратКом ВСУ

Статистика потерь врага растет с каждым днем.

Так, в ВСУ показали новый удар по российским позициям. Задание выполнили бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

В ВСУ показали новую порцию огня для оккупантов

В ВСУ показали новую порцию огня для оккупантов

"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко методически работает над статистикой уничтоженной техники и живой силы врага", – отмечается в сообщении.

Напомним, ВСУ установили рекорд по уничтожению вражеской техники. Так, речь идет об артиллерии.

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Дата публикации
Просмотры
1250
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