Щедрая порция огня: в ВСУ показали яркий удар по позициям врага

Статистика потерь врага растет с каждым днем.
Так, в ВСУ показали новый удар по российским позициям. Задание выполнили бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов.
Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".
"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко методически работает над статистикой уничтоженной техники и живой силы врага", – отмечается в сообщении.
Напомним, ВСУ установили рекорд по уничтожению вражеской техники. Так, речь идет об артиллерии.
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