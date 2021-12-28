Щедрая волна добра принесла море радости: дети из детских домов получили желанные подарки в рамках акции "Ангелочки добрых дел" от Эпицентра

В начале декабря в Эпицентре и Новой Линии традиционно к новогодне-рождественским праздникам начали появляться елки. Но в этом году, кроме красивых игрушек и мерцающих гирлянд, они были украшены множеством писем — это мечты детей из детских домов. Эпицентр собрал письма по всей Украине и разместил на елках, тем самым запустив мощную волну добра и человечности.

Это стало началом новой сказочной истории, участие в которой приняло множество людей — покупатели, сотрудники Эпицентра, работники ведущих каналов, рекламных агентств, партнеры и все неравнодушные.

Все, что нужно было сделать для участия в акции, это:

Выбрать письмо на елке в торговом центре "Эпицентр".

Обратиться к администратору торгового центра (на инфоцентре) для записи в магический реестр Ангелочков добрых дел.

Подготовить подопечному или подопечной подарок, которого он/она ожидает, прикрепить письмо к подарочному пакету и передать администратору торгового центра (на инфоцентре).

Каждый, кто присоединился к акции и выбрал письмо, до глубины сердца проникся судьбой своего маленького подопечного, с которым через письмо на елке состоялось заочное знакомство. Люди показывали друг другу письма, совещались, ходили вместе покупать подарки, представляли эмоции мальчика или девочки, которые получат подарок. Ведь роль настоящего волшебника – дело ответственное, и каждый искренне хотел справиться с ней на все 100%. Так трогательно, когда люди, найдя время в повседневной суматохе, с любовью и заботой выбирали подарки. И не сами, а целыми семьями – с детьми, внуками, друзьями. Всем хотелось дать ребенку чуть больше, чем конкретно написанный подарок, послать лучик человеческого тепла и любви ребенку, который остался без попечения. Многие докладывали в пакеты еще теплые носки, красивые заколки, ящики, перчатки, шарфики и множество других безделушек. То, что сами покупают своим детишкам и без чего, кажется, обойтись просто невозможно. И не верилось, что есть дети, которым не хватает таких простых обыденных вещей. Волна добра объединила людей, заставила задуматься над такими простыми, но важными вещами в жизни, как доброта и сострадание.

И вот пришло время, когда подарки отправились к своим маленьким заказчикам. Детки с огромной радостью и счастьем принимали яркие свертки от Святого Николая и Деда Мороза и радовались тому, что их мечты сбылись. Это был настоящий праздник. Щедрая волна добра принесла море радости, тепла и сказочной магии! Счастливые эмоции и радостный блеск в глазах детей стали самым весомым доказательством того, что мы все вместе сделали большое дело — ИСПОЛНИЛИ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ! Если откровенно, то слезы радости были у всех – и у детей, и у воспитателей, и у волонтеров, которые передавали подарки в детдома.

Галина Качановская, директор Львовского детского дома №1:

— В нашем заведении находится 40 детей. Это детки с поражением центральной нервной системы, есть детки с инвалидностью. Каждый год перед новогодне-рождественскими праздниками они, как и все, ждут настоящего чуда, волшебства и подарков. Выражаю искреннюю благодарность людям с большим добрым сердцем, которые не забывают о других и занимаются благотворительностью, помогают тем, кто действительно в этом нуждается. Отдельная благодарность Эпицентру, который организовал такое важное дело и передал подарки в детский дом.

Вера Сичкаренко, и.о. главного врача КЗ КОР "Специализированный областной дом ребенка г. Боярка":

— Мы очень благодарны организаторам акции "Ангелочки добрых дел" за подарки и счастливые эмоции детей. В нашем заведении 104 ребенка. Это дети-сироты, дети с инвалидностью и дети, лишенные родительской опеки. Есть детишки, от которых отказались сразу после рождения. Все они нуждаются во внимании и заботе. Мы, работники заведения, стараемся окружить их любовью и теплом, но, конечно, родительского внимания никто не заменит. Вы подарили детям невероятный праздник! Мы благодарны за то, что люди откликнулись на акцию и осуществили мечты наших малышей. Это еще раз доказывает, что мир не без добрых людей.

Инна Федоренко, воспитатель-методист Мирненского областного центра социально-психологической реабилитации детей Запорожского областного совета:

— Когда нам позвонили по телефону из Эпицентра и сообщили об акции, мы с детьми сразу начали писать письма желаний. Каждый ребенок верил в исполнение своего желания. Все письма мы отправили добрым волшебникам. А когда Святой Николай с помощниками пришел с целыми охапками подарков – для детей этот день стал самым счастливым в жизни. Мы благодарим всех неравнодушных, кто присоединился к акции и передал подарок ребенку. В частности, спасибо за развивающие игры. Игра "Дженга" — теперь любимое занятие на досуге для наших деток. Уверена, что такие эмоции дети запомнят на всю жизнь.

Аза Бурнис, заместитель директора по учебной работе Потиевского учебно-реабилитационного центра Житомирского областного совета:

— Акция "Ангелочки добрых дел" подарила деткам нашего заведения настоящую предновогоднюю сказку. Ведь написать о своей мечте в письме, а потом получить желаемое в подарок — разве не сказка. Дети очень счастливы! Они верят в чудеса и в то, что если очень чего-то хочешь – это непременно сбудется. Огромное спасибо всем волшебникам и волшебницам, которые откликнулись на детские письма!

В период акции было собрано 2769 детских писем из 82 заведений по всей Украине, среди которых: детские дома, дома-интернаты, школы-интернаты, детские дома семейного типа, реабилитационные учреждения, специальные школы, центры социальной поддержки и т.д. Все подарки были переданы в учреждения и персонально вручены каждому ребенку.

Верим, что акция "Ангелочки добрых дел" станет доброй традицией и все больше людей будут приобщаться к ней каждый год. Ведь именно добро и забота дарят детям из детских домов веру в людей, дают возможность погрузиться в атмосферу праздника и веселья. Мечты сбываются! Помните, что ангелы добрых дел живут в каждом из нас. Следует только расправить крылья и начать воплощать магию добра в жизнь.