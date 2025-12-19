«Щедрик» на разрушенной ТЭС: ДТЭК призвал международных партнеров помочь восстановить энергетику

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Рождественский «Щедрик» прозвучал в машинном зале теплоэлектростанции ДТЭК, разрушенном российскими атаками. Мероприятие прошло непосредственно на поврежденном энергетическом объекте и стало публичным обращением компании к международным партнерам с призывом усилить поддержку восстановления украинской энергетической инфраструктуры», - говорится в нем.

Отмечается, что проведение выступления в период рождественских праздников стало напоминанием об условиях, в которых украинская энергосистема работает уже четвертый год под постоянными атаками и с масштабными разрушениями генерации и сетей.

Событие имело целью зафиксировать реальное состояние энергообъектов и привлечь внимание к потребностям сектора в финансировании, оборудовании и защите.

«За время полномасштабной войны украинская энергетика претерпела системные и масштабные разрушения. Мы инвестируем значительные ресурсы в восстановление тепловой генерации и шахт, но для стабильной работы энергосистемы необходима усиленная и долгосрочная поддержка международных партнеров как в восстановлении, так и в защите критической инфраструктуры», — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.