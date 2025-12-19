- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
«Щедрик» на разрушенной ТЭС: ДТЭК призвал международных партнеров помочь восстановить энергетику
На одной из разрушенных ТЭС компании ДТЭК прозвучала рождественская композиция «Щедрик» в исполнении хора и оркестра.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«Рождественский «Щедрик» прозвучал в машинном зале теплоэлектростанции ДТЭК, разрушенном российскими атаками. Мероприятие прошло непосредственно на поврежденном энергетическом объекте и стало публичным обращением компании к международным партнерам с призывом усилить поддержку восстановления украинской энергетической инфраструктуры», - говорится в нем.
Отмечается, что проведение выступления в период рождественских праздников стало напоминанием об условиях, в которых украинская энергосистема работает уже четвертый год под постоянными атаками и с масштабными разрушениями генерации и сетей.
Событие имело целью зафиксировать реальное состояние энергообъектов и привлечь внимание к потребностям сектора в финансировании, оборудовании и защите.
«За время полномасштабной войны украинская энергетика претерпела системные и масштабные разрушения. Мы инвестируем значительные ресурсы в восстановление тепловой генерации и шахт, но для стабильной работы энергосистемы необходима усиленная и долгосрочная поддержка международных партнеров как в восстановлении, так и в защите критической инфраструктуры», — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.