"Щедрик" прозвучал под Покровском, где творилась эта рождественская мелодия: видео

Мелодия "Щедрика", которая очаровывает весь мир в период рождественских праздников, прозвучала недалеко от города Покровска, где когда-то жил и работал ее создатель — композитор Николай Леонтович. Сегодня здесь готовятся к обороне от российских окупантов.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Министерства внутренних дел.

В комментарии к видео заметили, что съемка проходила в Покровском районе, поскольку в самом городе существует большая угроза обстрелов и атак вражеских дронов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, мелодию под открытым небом исполнили представители разных подразделений ведомства — пограничник, полицейский, военнослужащая Национальной гвардии и спасатель ГСЧС. Каждый из них несет службу в Донецкой области.

"Более 100 лет назад "Щедрик" стал символом борьбы украинцев за независимость. Автора произведения убили за его деятельность, но никому не удастся убить идею Украины, ее культуру и обычаи", — говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Что связывает "Щедрик" с Покровском

Известно, что известный украинский композитор Николай Леонтович вместе с семьей проживал в 1904-1908 годах в поселке Гришино (сейчас – город Покровск) в Донецкой области. Он работал здесь преподавателем музыки и организовал хор.

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Первую версию музыкальной обработки народной песни "Щедрик" Леонтович создал еще в 1901 году, но в 1906-1908 годах была создана ее вторая редакция, совпадающая с периодом, когда он проживал в поселке Гришино (Покровская). Об этом напоминает монумент с надписью "Здесь творился Щедрик" в Покровске.

"Щедрик" в музыкальной обработке Николая Леонтовича впервые исполнили более 100 лет назад. Сейчас "Щедрика" поют не только в Украине, но и за рубежом. В США и Западной Европе эта песня известна как Carols of the Bells ("Колядка колокольчиков").

В ночь на 23 января 1921 года, когда композитор Леонтович находился у своего отца в селе Марковка Гайсинского уезда, он был убит агентом ВЧК Афанасием Грищенко.

Напомним, российские войска пытаются прорвать Покровскую оборону с флангов. Враг пытается навязать бои в окрестностях, чтобы заставить ВСУ отойти и избежать фронтального штурма.

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