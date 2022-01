Щедрик, щедрик, щедривочка: текст на разных языках и интересные факты

Одной из наиболее известных в мире рождественских песен считается именно украинский "Щедрик" ("Щедрик, щедрик, щедривочка"). Она была переведена на разные языки, а ее текст знают даже малыши. Что нам известно о "Щедрике", текст этой щедривки на разных языках и интересные факты о рождественской песне — в материале ТСН.ua.

На самом деле, "Щедрик" является украинской народной песней, музыку к которой написал композитор Николай Леонтович 1901-1902 гг. Вместе с тем английскую версию слов создал американец украинского происхождения Петр Вильговский только в 1936 году. Он работал на радио и назвал эту рождественскую песню "Carol of the Bells" ("Колядка колоколов").

Интересно, что "Щедрик" был одним из тех произведений, над которыми Николай Леонтович работал всю свою жизнь. И пятая, последняя, ​​редакция вышла в 1919 году.

Впервые эта песня была исполнена хором Киевского университета 1916 года. А если вы хотите спеть "Щедрик, щедрик, щедривочка" текст звучит так:

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Украинский "Щедрик" стал всемирно известен после его исполнения на концерте в Карнеги Холл (Нью-Йорк) 5 октября 1921 года. Тогда "Щедрик, щедрик, щедривочка" спели по-украински.

В 1936 году американец украинского происхождения Петр Вильговский, работая на радио NBC, решил создать английскую версию "Щедрика" - "Carol of the Bells". "Щедрик, щедрик, щедривочка" на английском сразу полюбилась американцам. А текст ее выглядит так:

Hark how the bells,

sweet silver bells,

all seem to say,

throw cares away

Christmas is here,

bringing good cheer,

to young and old,

meek and the bold,

Ding dong ding dong

that is their song

with joyful ring

all caroling

One seems to hear

words of good cheer

from everywhere

filling the air

Oh how they pound,

raising the sound,

o'er hill and dale,

telling their tale,

Gaily they ring

while people sing

songs of good cheer,

Christmas is here,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

On on they send,

on without end,

their joyful tone

to every home

Ding dong ding… dong!

Также "Щедрик" перевели на другие языки мира. Например, на русском "Щедрик, щедрик, щедривочка" звучит так:

В звездную ночь Христос рожден.

В яслях простых был положен.

Ангел с небес в поле сходил,

Он пастухам весть возвестил:

"Радуйтесь все – Христос рожден.

В яслях простых был положен"

Слава, слава, слава Богу в вышних!

Человекам всем благоволенье!

Ангельский хор песнь воспевал,

Мир на земле провозглашал.

Предлагаем вам послушать, как именно звучит самая популярная украинская щедривка "Щедрик" на разных языках:

И вторая часть:

Даже разные музыканты предлагают свою версию "Щедрик, щедрик, щедривочка":

И мультфильм от Олега Скрипки:

А мы в ТСН.ua также решили создать "антиковидную" версию "Щедрика", чтобы поднять вам настроение в этот праздничный день:

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Ковід страшний лякати!

Йди звідси, йди ковід страшний

Нам в Україні бід не роби.

Вічно шумітиме сильний Дніпро

В хату нехай прийде добро!

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.