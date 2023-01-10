Щедрый вечер 2023: почему это день Маланки и какие традиции у украинцев существуют

Каждый год 13 января украинцы празднуют День Маланки или Щедрый вечер. Существует немало интересных традиций, сохранившихся с давних времен. Читайте об обрядах наших предков в материале ТСН.ua.

В этот день молодежь традиционно переодевалась и шла водить козу Маланку от дома к дому. Также пели обрядовые песни – щедривки. Эти традиции укоренились в истории украинского народа, поэтому до сих пор мы помним, когда колядуют, щедруют и засевают в Украине.

Традиции на Щедрый вечер

Щедрый вечер — это старый народный праздник, который всегда любили украинцы. Когда наши предки перешли на григорианский календарь, все светские праздники получили новые даты (празднуются на две недели раньше). Однако православная церковь решила не переходить и покинула юлианский календарь. Поэтому день святого Василия, ранее приходившийся на 1 января, начали праздновать 14 января. Потому переместился и Щедрый вечер. Однако свои традиции украинцы все еще помнят. Вот почему часто в народе 14 января называют Старым Новым годом. А Щедрый вечер еще носит название Маланки — в Церкви в этот день чтят память преподобной Мелании.

Старый год наши предки традиционно провожали обрядовыми песнями, называвшимися щедривками. По современному календарю щедруют в ночь на 14 января. Идти щедровать могут как дети, так и взрослые. А одной из самых известных щедривок является "Щедрик" в обработке Николая Леонтовича. В английской версии она называется "Carol of Bells".

Но поздравление на Щедрый вечер – это еще не все традиции. В этот день в городах и селах устраивали праздничные ярмарки, где местные жители развлекались танцами, пением.

Вся семья обязательно собиралась за праздничным столом, на котором, кроме кутьи (которая называлась в этот день "Щедрой"), также можно было увидеть разные не постные блюда. После ужина молодежь собиралась вместе, переодевалась и водила от дома в дом "козу Маланку". За свои поздравления и веселые сценки просили хозяев дома монеты или вкусности.

Щедрый вечер в Украине / Фото: pinterest.com

Поздравления на Щедрый вечер были такими:

Коза, Меланка і Циганка

Йдуть на подвір'я наше зранку,

На всі щедрують голоси:

"Давайте за ті нам ковбаси!"

Ватаги весело крокують,

Добро і радість всім щедрують.

Де ходять ряджені - там сміх

А з неба сипле-сипле сніг.

или

Щедрий Вечір !

Добрий Вечір !

На щастя, на здоров'я,

На Новий рік,

Щоб уродило краще, ніж торік

Жито,пшениця, усяка пашниця, Конопель - по стелю,

Сорочка - по землю,

А льон - по коліна,

Аби в вас хрещених

Голова не боліла,

Кукурудза - на диво,

Ячмінь-на пиво,

Пшениця-на коровай,

А ти, добрий господарю,

Про все це добре дбай,

І цукровий бурячок,

Щоб був добрий первачок,

Щоб корова отелилася,

Свиня славно поросилась,

Курка яйця хай несе,

Бджілка меду принесе,

Пошли вдачі, господарю, на все!

Бажаю вам щастя,

Бажаю вам миру,

У серці-любові,

А в хаті-добра,

І щоб не хворіла дітвора!

Веселої вдачі!

Щоб не були ледачі!

Здоров'я я нівроку - Нового вам року!

У злагоді жити!

І діточок ростити!

Білявих, чорнявих,

Веселих і жвавих!

Не бійтесь приємну

Цю мати мороку,

Щасливого вам Року!!!

Как видите, обычно желали хорошего Нового года, здоровья, изобилия, богатства и "побольше детишек".

Что готовят на Щедрый вечер

Что готовят на Щедрый вечер? / Фото: Pexels

В социальной сети Facebook сообщество "Їсти" поделилось традиционными украинскими блюдами, которые чаще всего готовят на Щедрый вечер:

Кутья – самое главное блюдо на праздничном столе. Она имеет несколько разновидностей, потому что в каждом регионе Украины есть свой рецепт кутьи. В основном ее готовят из пшеницы и приправляют орешками, медом, перетертым маком, изюмом. На Щедрый вечер также в углу можно было добавлять сливочное масло. Домашняя колбаса и кровянка – блюда из свинины занимают особое место, потому что для украинцев свинина всегда была главным мясным продуктом. Поэтому на Щедрый вечер обязательно готовили домашнюю колбасу из свинины, а также кровянку. Жаркое из свинины — к этому блюду традиционно готовили картошку. Крученики из свинины с начинкой – чаще всего в качестве начинки использовали грибы. Холодец — чаще всего готовили из свинины и говядины, это блюдо было традиционным для украинцев в зимний период. Верещака – особое традиционное украинское блюдо. Готовится из свиных ребер, которые тушат в свекольном квасе. Тушеная капуста с мясом. Овощная консервация традиционно подавали к большому количеству блюд из мяса. Холодные блюда – сало, ветчина, бочек. Всё это пытались приготовить заранее. Вареники – еще одно особое блюдо в украинской кухне. На Щедрый вечер готовили вареники с картофелем и грибами со шкварками или мясом. Блинчики — символизировали Солнце. Часто добавляли начинки из мяса. Особенно любили использовать отварной язык. Это блюдо называли в древности "Лизун в торбі". Узвар из сухофруктов. Пироги – с разными начинками. Могут быть как мясными, так и десертными (например, с маком или сухофруктами).

Основное внимание уделялось именно блюдам из свинины. Хотя часто на Щедрый вечер меню состояло также из рыбы, птицы. Вообще, на современный праздничный стол можно ставить любые нравящиеся вам блюда.

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