Щедрый вечер: поздравления с праздником в картинках, стихах и прозе

13 января украинцы празднуют Щедрый вечер или Маланки. Не забудьте приветствовать родных и близких с этим светлым днем. ТСН.ua подготовил для вас поздравления на Щедрый вечер и картинки на украинском языке.

На Щедрый вечер молодежь традиционно переодевалась и водила козу Маланку от дома к дому. Во время этого действа ребята щедровали, желая хозяевам дома благополучия, счастья, здоровья и изобилия в Новом году. За это они получали угощение и монеты.

Поздравления на Щедрый вечер: стихи и проза

Щедрый вечер! Славный вечер!

С Новым годом поздравляю,

Вам добра и благодати

Я от всей души желаю.



Пусть живут достаток в доме,

Понимание и любовь,

Счастье пусть не забывает,

К вам заходит вновь и вновь.

Щедрый вечер: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Щедрый вечер, добрый вечер! Хорошим людям на здоровье! Поздравляю вас и вашу семью со Старым Новым годом, Щедрым вечером и Меланкой! Пусть в вашей семье царят мир и согласие, детишки растут здоровыми, а счастье и благополучие не оставляют ваш дом! Веселых праздников и чистых мыслей!

Щедрый вечер: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Пусть приходит щедрый вечер,

И достаток в дом ведёт,

Озаряет счастьем нежным,

Радость прочную несёт!



И улыбки, и объятия

Пусть даруют теплоту,

Мир гре грёзы воплощает

И заветную мечту.



Пусть всё ладится прекрасно,

Благоденствует семья,

Будет в жизни только счастье

И лишь верные друзья!

Щедрый вечер: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Счастливых праздников! Счастливого Щедрого вечера и Старого нового года! Божьей благодати и мира, успехов и счастья вашей семье! В этот вечер принято желать щедрости, так что я желаю щедрости вашему сердцу, щедрости вашему дому и щедрости со стороны судьбы! Пусть вас обходят невзгоды, а благополучие властвует.

Щедрый вечер: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Щедрый вечер, добрый вечер,

Вот и старый Новый год,

Пусть он вам добра и счастья

Всем в избытке принесет.



Все желанья непременно

Сбудутся скорее ваши,

Этот год пусть будет лучше,

Перспективнее и краше.

Щедрый вечер: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Веселых гостей и вкусной кутьи! Пусть Щедрый вечер придет в дом вместе со счастьем, благополучием и миром! Пусть в новом году на вашем столе всегда будут вкусные блюда, а дела, которые вы начинаете, завершаются успешно!

Щедрый вечер: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Щедрый вечер наступил,

Стол трещит от вкусностей,

Нужно всем набраться сил,

Радости и мудрости!



Чтобы весь грядущий год

Жить вам в изобилии,

Пусть достаток в дом войдёт,

И уйдёт уныние!

Щедрый вечер: картинки / Фото: ТСН.ua

***

С Щедрым вечером! Пусть на столе всегда будет достаточно пирогов, блинов, колбас и других блюд на всех гостей, которые придут в ваш дом с добром в новом году! Желаю вам сегодня вечером вкусной кутьи и веселых щедривок!

Щедрый вечер: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Зажжены украдкой свечи,

Угощенья на столе,

Наступает, значит, вечер

Самый Щедрый на земле.



Не скупись, делись с друзьями

И со всей своей роднёй

Превосходными дарами,

Добротой и теплотой!



Пусть вернётся, словно эхо,

Чувств душевных благодать,

Будет дом твой полон смеха,

Счастьем станет он дышать!

Щедрый вечер: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Пусть сердце веселится в Щедрый вечер, а мысли о земном и тяжком убегают! Радуйтесь, смейтесь и не теряйте надежды! Пусть любовь властвует в вашей семье, а этот вечер станет по-настоящему счастливым! Счастья и согласия вашему дому, здоровью, достатку!

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