Щедрый вечер: поздравления с праздником в картинках, стихах и прозе

13 января украинцы празднуют Щедрый вечер или Маланки. Не забудьте приветствовать родных и близких с этим светлым днем. ТСН.ua подготовил для вас поздравления на Щедрый вечер и картинки на украинском языке.
На Щедрый вечер молодежь традиционно переодевалась и водила козу Маланку от дома к дому. Во время этого действа ребята щедровали, желая хозяевам дома благополучия, счастья, здоровья и изобилия в Новом году. За это они получали угощение и монеты.
Поздравления на Щедрый вечер: стихи и проза
Щедрый вечер! Славный вечер!
С Новым годом поздравляю,
Вам добра и благодати
Я от всей души желаю.
Пусть живут достаток в доме,
Понимание и любовь,
Счастье пусть не забывает,
К вам заходит вновь и вновь.
***
Щедрый вечер, добрый вечер! Хорошим людям на здоровье! Поздравляю вас и вашу семью со Старым Новым годом, Щедрым вечером и Меланкой! Пусть в вашей семье царят мир и согласие, детишки растут здоровыми, а счастье и благополучие не оставляют ваш дом! Веселых праздников и чистых мыслей!
***
Пусть приходит щедрый вечер,
И достаток в дом ведёт,
Озаряет счастьем нежным,
Радость прочную несёт!
И улыбки, и объятия
Пусть даруют теплоту,
Мир гре грёзы воплощает
И заветную мечту.
Пусть всё ладится прекрасно,
Благоденствует семья,
Будет в жизни только счастье
И лишь верные друзья!
***
Счастливых праздников! Счастливого Щедрого вечера и Старого нового года! Божьей благодати и мира, успехов и счастья вашей семье! В этот вечер принято желать щедрости, так что я желаю щедрости вашему сердцу, щедрости вашему дому и щедрости со стороны судьбы! Пусть вас обходят невзгоды, а благополучие властвует.
***
Щедрый вечер, добрый вечер,
Вот и старый Новый год,
Пусть он вам добра и счастья
Всем в избытке принесет.
Все желанья непременно
Сбудутся скорее ваши,
Этот год пусть будет лучше,
Перспективнее и краше.
***
Веселых гостей и вкусной кутьи! Пусть Щедрый вечер придет в дом вместе со счастьем, благополучием и миром! Пусть в новом году на вашем столе всегда будут вкусные блюда, а дела, которые вы начинаете, завершаются успешно!
***
Щедрый вечер наступил,
Стол трещит от вкусностей,
Нужно всем набраться сил,
Радости и мудрости!
Чтобы весь грядущий год
Жить вам в изобилии,
Пусть достаток в дом войдёт,
И уйдёт уныние!
***
С Щедрым вечером! Пусть на столе всегда будет достаточно пирогов, блинов, колбас и других блюд на всех гостей, которые придут в ваш дом с добром в новом году! Желаю вам сегодня вечером вкусной кутьи и веселых щедривок!
***
Зажжены украдкой свечи,
Угощенья на столе,
Наступает, значит, вечер
Самый Щедрый на земле.
Не скупись, делись с друзьями
И со всей своей роднёй
Превосходными дарами,
Добротой и теплотой!
Пусть вернётся, словно эхо,
Чувств душевных благодать,
Будет дом твой полон смеха,
Счастьем станет он дышать!
***
Пусть сердце веселится в Щедрый вечер, а мысли о земном и тяжком убегают! Радуйтесь, смейтесь и не теряйте надежды! Пусть любовь властвует в вашей семье, а этот вечер станет по-настоящему счастливым! Счастья и согласия вашему дому, здоровью, достатку!
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