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Щекавица – почему эту локацию выбрали пользователи соцсетей для оргии на случай ядерного удара

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Щекавица – почему эту локацию выбрали пользователи соцсетей для оргии на случай ядерного удара

Щекавица

Гора Щекавица стала популярной после угроз Путина применить ядерное оружие по территории Украины. Чем знаменита эта гора, почему ее называли "городом мертвых"

Пользователи соцсетей начали фантазировать, как и где они проведут последние минуты своей жизни. Одной из идей было провести оргию на вершине Щекавица. Идея породила немало шуток и мемов в сетях.

Гора Щекавица известна со времен основания Киева, на ее склонах есть остатки одного из старейших некрополей столицы Украины. Недаром пользователи решили выбрать эту локацию для последней оргии — неофициально Щекавицу называли «городом мертвых», со Щекавицей связано множество соответствующих легенд.

Ближайшие улицы до Щекавицы – Глубочицкая, Нижнеюрковская, Соляная и Фрунзе, на самой горе находятся улицы Олеговская и Лукьяновская. Считается, что название «Щекавица» происходит от имени князя Щека, который был одним из основателей Киева. В «Повести временных лет» упоминается, что князь Олег был похоронен на горе Щекавицы. Отсюда еще одно название этой горы – Олеговка.

У подножия горы исследователи находили славянские захоронения VIII-IX веков. Опять же вспомним о могиле Вещего Олега, именно на Щекавице в 912 году он погиб от укуса змеи и был здесь похоронен. Улицы, которые здесь были назывались, соответственно, Погребальная, Черный Яр, Черная Грязь. Как утверждают в Клубе коренного киевлянина Щекавица, является одной из пяти Лысых гор в Киеве, где собираются ведьмы на шабаш.

Щекавицкое кладбище, заложенное в 1772 году с кладбищенской церковью Всех Святых, было центральным, а значит, самым главным кладбищем Киева. Сначала здесь хоронили жителей Подола, чья жизнь унесла эпидемия холеры 1771-72 гг. Позже на нем нашли последнее убежище члены магистрата и богатые мещане, а также мусульмане и староверы.

Всего за период существования некрополя здесь похоронили около 2 тысяч человек: купцы, чиновники, военные, священники, серебряники и золотари, представители музыкального и иконописного цехов, профессора университета и академии, преподаватели гимназий и духовных учебных заведений, деятели литературы и искусства, врачи.

В 1900 году кладбище было закрыто для захоронения, хотя единичные захоронения продолжались до 1928 года. По генеральному плану Киевгорсовета 1935 года для обустройства парка отдыха и развлечений на месте кладбища большинство захоронений было уничтожено, с лица земли были стерты церковь и кладбищенские ворота.

Кладбище и церковь. Фото Клуб коренного киевлянина / ©
Кладбище и церковь. Фото Клуб коренного киевлянина

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Дата публикации
Просмотры
741
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