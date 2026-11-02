- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 1 мин
Щекавица снова в трендах: украинцы ответили мемами на фейковую ядерную угрозу
После ложных уведомлений об опасности пользователи Threads вернулись к шуткам о Щекавице.
Фейковые сообщения о ядерной угрозе послужили поводом для новой волны мемов в соцсетях. В Threads пользователи вспоминают Щекавицу и шутят о планах апокалипсиса.
Поводом стали сообщения после несанкционированного вмешательства в работу приложения «Воздушная тревога». Команда сервиса временно выключила оповещение и приостановила его работу, а затем начала возобновлять функции.
В КГГА отметили, что никакой радиационной угрозы нет, и призвали доверять официальным источникам. Между тем, в соцсетях на ситуацию отреагировали юмором — с возвращением Щекавицы в обсуждение.
Напомним, что в России сломали сервисы МЧС: россиянам разослали фейки о ядерном ударе