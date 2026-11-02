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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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331
Время на прочтение
1 мин

Щекавица снова в трендах: украинцы ответили мемами на фейковую ядерную угрозу

После ложных уведомлений об опасности пользователи Threads вернулись к шуткам о Щекавице.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ядерный взрыв

Ядерный взрыв / © pexels.com

Фейковые сообщения о ядерной угрозе послужили поводом для новой волны мемов в соцсетях. В Threads пользователи вспоминают Щекавицу и шутят о планах апокалипсиса.

Поводом стали сообщения после несанкционированного вмешательства в работу приложения «Воздушная тревога». Команда сервиса временно выключила оповещение и приостановила его работу, а затем начала возобновлять функции.

/ © из соцсетей

© из соцсетей

/ © из соцсетей

© из соцсетей

/ © из соцсетей

© из соцсетей

/ © из соцсетей

© из соцсетей

/ © из соцсетей

© из соцсетей

/ © из соцсетей

© из соцсетей

/ © из соцсетей

© из соцсетей

/ © из соцсетей

© из соцсетей

В КГГА отметили, что никакой радиационной угрозы нет, и призвали доверять официальным источникам. Между тем, в соцсетях на ситуацию отреагировали юмором — с возвращением Щекавицы в обсуждение.

Напомним, что в России сломали сервисы МЧС: россиянам разослали фейки о ядерном ударе

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