Щекавица снова в трендах: украинцы ответили мемами на фейковую ядерную угрозу

Ядерный взрыв / © pexels.com

Реклама

Фейковые сообщения о ядерной угрозе послужили поводом для новой волны мемов в соцсетях. В Threads пользователи вспоминают Щекавицу и шутят о планах апокалипсиса.

Поводом стали сообщения после несанкционированного вмешательства в работу приложения «Воздушная тревога». Команда сервиса временно выключила оповещение и приостановила его работу, а затем начала возобновлять функции.

Реклама

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

В КГГА отметили, что никакой радиационной угрозы нет, и призвали доверять официальным источникам. Между тем, в соцсетях на ситуацию отреагировали юмором — с возвращением Щекавицы в обсуждение.

Реклама

Напомним, что в России сломали сервисы МЧС: россиянам разослали фейки о ядерном ударе

Новости партнеров

Новости партнеров