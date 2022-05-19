"Щемливая история войны": художница из Луцка растрогала знаменитую бабушку из Горенки

Художница из Луцка Алла Харчук решила материально поддержать бабушку из села Горенка в Киевской области Веру Филипповну, которая своей историей о печке прославилась на всю страну.

В интервью "Сніданку с 1+1" Алла рассказала, что сейчас учит деток переселенцев в Луцке на благотворительной основе, это ее вклад во время войны. Художница говорит, что не просто учит детей рисовать, а рассказывает ученикам, что своими работами и творчеством можно помогать другим.

Однажды так произошло, что Алла Харчук увидела сюжет о Вере Филипповне и решила ей помочь.

"Меня настолько взволновал этот рассказ, эта невероятная женщина, которой 83 года и она уже переживает вторую войну в своей жизни. И на своей разрушенной кухне она печет хлеб для других. Когда я услышала, что она сказала, что получит пенсию и поставит себе окно или дверь, я поняла, что нужно средства действительно собрать для нее. Я объявила об аукционе в сети фейсбук. Одна картина была приобретена одной женщиной. А эта картина с сиренью она была в аукционе в котором приняли участие девять человек. Каждый мог сбросить сумму, которая для него комфортна", — рассказала художница.

Автор говорит, что этот аукцион состоялся благодаря тем людям, которые принимали в нем участие и, если благодаря им у Веры Филипповны появятся окошки или двери и она будет через это окошко смотреть на мирную Украину, это будет для всех наибольшей радостью.

Вера Филипповна поблагодарила художницу. "Аллочка, дорогая, я тебе очень благодарна за то, что ты любишь Украину, за то что ты любишь нас и помогаешь людям", — говорит женщина.

В сюжете госпожа Вера рассказала, что люди решили помочь ей сделать новую печку бесплатно, но она будет стоять под открытым небом. И поблагодарила Аллу за то, что теперь сможет на полученные от ее аукциона средства сделать стены и потолок, чтобы новая печь больше не стояла под открытым небом.

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