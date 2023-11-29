Щемящая история: полицейские показали видео с хаски, которого спасли от гибели на морозе

В поле недалеко от поселка Гоща на Ровенщине полицейские увидели растерянного пса породы хаски, который был с ошейником и частью цепи. Чтобы спасти собаку и разыскать владельцев, гощанские стражи порядка забрали ее в местное отделение полиции: обеспечили полный полицейский сервис — накормили и приютили.

Историю спасения рассказали сотрудники полиции Ровенской области

В течение 7 дней разыскивали владельца собаки, но он так и не отозвался.

С помощью волонтеров собаке нашли нового хозяина.

К полицейским обратился костопольчанин. Как только мужчина увидел объявление, сказал, что готов заботиться о хаске, если не найдутся хозяева. К тому же он уже имеет собаку такой же породы.

Кинологи спецавтомобилем доставили четырехлапу из Гощи в Костополь.

Игривый и ласковый Луна, а именно так назвал собаку новый опекун, познакомился с семьей, в частности с псом Томом.

Напомним также и историю встречи украинской певицы Наталки Карпы с самой известной собакой страны – Патроном. Звезда выложила фото сессии с Патроном в соцсеть.

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