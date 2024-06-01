"Счет 2:0": на Харьковщине бойцы Третьей штурмовой отработали дронами по вражеской технике (видео)

Воины Третьей штурмовой ликвидировали еще одну вражескую артсистему "Нона-С". Также они поразили беспилотниками три гаубицы Д-30. Уничтожил оружие и выжег пехоту из окопов подраздел Paskuda group из Противотанкового бата.

Кадры обнародовала Третья отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая отработала дронами по вражеской технике в Харьковской области

"Все вместе – артиллерийские средства противника 120-мм калибра, предназначенные для поддержки вражеских наступлений. Но 2:0 в этом матче – в пользу расчета дронов бригады!", – говорится в сообщении.

Ранее бойцы Третьей штурмовой бригады пообщались с попавшим в плен оккупантом. По его словам, россиянин вовсе не собирался идти на войну, а на фронте успел пробыть целых два дня.

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