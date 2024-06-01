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"Счет 2:0": на Харьковщине бойцы Третьей штурмовой отработали дронами по вражеской технике (видео)

"Счет 2:0": на Харьковщине бойцы Третьей штурмовой отработали дронами по вражеской технике (видео)

Бойцы Третьей штурмовой отработали дронами по вражеской технике

Утраты противника продолжают расти.

Воины Третьей штурмовой ликвидировали еще одну вражескую артсистему "Нона-С". Также они поразили беспилотниками три гаубицы Д-30. Уничтожил оружие и выжег пехоту из окопов подраздел Paskuda group из Противотанкового бата.

Кадры обнародовала Третья отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая отработала дронами по вражеской технике в Харьковской области

Третья штурмовая отработала дронами по вражеской технике в Харьковской области

"Все вместе – артиллерийские средства противника 120-мм калибра, предназначенные для поддержки вражеских наступлений. Но 2:0 в этом матче – в пользу расчета дронов бригады!", – говорится в сообщении.

Ранее бойцы Третьей штурмовой бригады пообщались с попавшим в плен оккупантом. По его словам, россиянин вовсе не собирался идти на войну, а на фронте успел пробыть целых два дня.

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