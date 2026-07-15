"Счет – 20:0": "Мадяр" показал видео, как СБС подстрелили корабли РФ в Черном море

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» заявил о начале черноморского этапа операции «МоЛоЧКа». По его словам, в течение первой ночи операции было атаковано 20 судов теневого флота РФ.

Об этом говорится на официальной странице.

По словам Мадяра, черноморский кластер операции «МоЛоЧКа» стартовал 15 июля, в День Украинской Государственности.

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Командующий сообщил, что в течение первой ночи операции «подстрелили» 20 судов в Черном море. Среди них, по его информации, 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир.

Как утверждает командующий СБС, с 6 по 15 июля в рамках операции в общей сложности зафиксировано 136 единиц российского теневого флота.

Из них:

116 судов — в Азовском море в период от 6 до 14 июля;

20 судов — в Черном море 15 июля.

Дата публикации 11:57, 15.07.26 Количество просмотров 5 Мадяр заявил о старте новой операции в Черном море: первые результаты

Удары Украины по российским танкерам — последние новости

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ в рамках операции «МоЛоЧКа» за 9 дней поразили 116 судов российского теневого флота. В ночь на 14 июля уничтожено еще 11 объектов в Азовском море: 5 танкеров, 5 сухогрузов и 1 буксир. Это усложняет логистику нефти для РФ и создает дефицит горючего в Крыму.

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Также спутниковые снимки подтвердили результаты украинской атаки на российский «теневой флот» в Азовском море. На обнародованных кадрах видны по меньшей мере два пораженных танкера вблизи Керченского пролива.

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