Счет их идет на десяток: Буданов рассказал о многочисленных покушениях на себя

Руководитель ГУР в основном находится в своем офисе и редко появляется в публичном пространстве.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил многочисленные покушения на себя. Счет их идет на десяток.

Об этом рассказал Буданов в интервью The Washington Post.

По словам руководителя Главного управления разведки, все попытки покушения начались с того момента, когда в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Ответственность за это россияне вешали, в частности, якобы на "украинских диверсантов".

"И все покушения на мою жизнь начались после этого", – заявил Буданов.

В то же время сам глава ГУР ни подтвердил, ни опроверг свою причастность к этой операции.

"Что-то случилось", — сказал он.

Что касается покушений на Буданова, то известно, что в 2019 году под его машину заложили бомбу, но ее вовремя взорвали, а всякого рода покушений на него было по меньшей мере 10.

Это заставило руководителя ГУР вести осторожную личную жизнь.

Как пишет издание, Буданов обычно находится в своем офисе и редко появляется в публичном пространстве.

"В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка – возможно, это защита от любых попыток прослушать то, что говорят внутри", — предполагают в WP.

Напомним, Служба безопасности предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины. Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, а также известного украинского активиста, ветерана полка "Азов" Сергея Коротких. В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления Генштаба из РФ (более известного как ГРУ).

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