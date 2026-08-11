Блекаут в Украине

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Россия будет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру зимой 2026/2027 годов и начнет ударную кампанию из Киева в течение следующих недель.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

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Американские аналитики приводят заявление бывшего советника Министерства обороны Украины (МО) по вопросам оборонных технологий и эксперта по беспилотникам и радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Сергея Бескрестнова. 10 августа он предупредил, что российские войска усилят свои удары по энергетическому сектору Украины этой зимой.

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Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа призвал местные украинские администрации внедрить планы устойчивости к зиме. Он подчеркнул, что защита критической инфраструктуры, обеспечение необходимого количества укрытий, а также усиление противобаллистических возможностей среди трех приоритетов Украины во время зимы.

По словам Зеленского, у Украины фактически не осталось ни одной невредимой электростанции.

«Кремль планирует начать масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре в Киеве в течение следующих недель с целью сорвать усилия Украины по укреплению энергетических объектов и воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков в Украине», — говорится в отчете ISW.

Россия планирует атаковать энергетику Украины — последние новости

Напомним, эксперты предупреждают, что глава Кремля Владимир Путин, вероятнее всего, снова попытается использовать зиму как оружие. Россия готовит план по ударам по энергетической и тепловой инфраструктуре.

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На фоне угрозы ударов по энергетике зимой министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил о необходимости увеличить поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны.

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