Счет пошел на недели, а не месяцы: стало известно, когда первые F-16 будут в Украине

Вскоре Украина получит долгожданную F-16 для укрепления своего авиационного потенциала.

Украина получит первые истребители F-16 от западных партнеров уже через несколько недель.

Об этом сообщила британская газета Evening Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

"Первые истребители F-16, которые будут поставлены с Запада, прибудут в Украину в течение нескольких недель", – рассказал неназванный спикер.

Отмечается, что истребители, которые должны помочь украинской армии противостоять преимуществу РФ в воздухе, должны быть поставлены в июне-июле. Какие страны передадут эти самолеты — не указывается.

Поставки F-16 в Украину: последние новости

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые поставки истребителей F-16 в Украину начнутся уже этим летом.

В настоящее время ВСУ уже получили первый тренажер истребителя F-16. Специалисты из Чехии были в Украине и уже научили первые пять украинских специалистов руководить симулятором. Теперь они будут инструктировать украинских пилотов.

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