Счета и имущество уклонистов под угрозой: как в Раде хотят наказывать за необновление данных

В Верховной Раде обсуждают введение автоматического ареста банковских счетов и имущества для лиц, которые вовремя не обновили военно-учетные данные. Нардеп Руслан Горбенко объяснил, почему такой радикальный подход необходим для работы с миллионами мужчин в розыске.

Об этом член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке рассказал в интервью изданию «Телеграф».

Горбенко задали вопрос относительно заявления министра обороны Михаила Федорова об около 2 млн человек, которых государство фактически не видит и которые находятся в розыске ТЦК, а также поинтересовались, какие механизмы работы с ними возможны, кроме так называемых уличных методов.

В ответ нардеп привел пример из гражданского законодательства, отметив возможность применения автоматизированных финансовых ограничений.

Арест счетов и имущества уклонистов

«Сейчас приводят такой пример: если вы нарушили правила дорожного движения и не оплатили штраф, то арестовываются банковские счета или еще что-то арестовывается. Такой же принцип можно ввести автоматически: не обновили данные, и все что есть по финансовой системе арестовывается. Есть предложения очень крайние, чтобы и какое-то имущество этих ребят арестовывалось«, — рассказал политик.

Комментируя целесообразность таких мер, он пояснил, что речь идет прежде всего о лицах, которые незаконно выехали за границу и уже продемонстрировали свое отношение к требованиям государства.

«Почему имущество? Ну, условно, парень каким-то образом оказался за границей, а у него все арестовали. И говорить, что ему крайне необходимы эти украинские карточки и он сейчас вернется и будет обновлять данные… Ну мы же понимаем, что он уже показал свое решение относительно незаконного пересечения границы и покинул Украину (по своим причинам, но точно с нарушением). Из этих 2 миллионов, если 70% мы найдем, то уже будет хорошо», — высказался Горбенко.

Какие наказания за уклонение от мобилизации действуют сейчас?

За нарушение правил воинского учета и уклонение от мобилизации в Украине предусмотрены строгие санкции. Административные штрафы для граждан составляют от 17 до 25,5 тыс. грн, а за повторное нарушение — до 34 тыс. грн. Штрафы могут быть многократными, а неуплата ведет к передаче дела госисполнителю, который имеет право блокировать банковские счета и накладывать арест на имущество (авто или жилье) для его дальнейшей продажи, если сумма долга превышает 160 тыс. грн.

Кроме финансовых взысканий, нарушителей могут объявить в розыск для принудительной доставки в ТЦК, ограничить в праве управления авто через суд, запретить переоформление транспорта и смену места жительства. Также возникают проблемы с оформлением документов за рубежом, поступлением в учреждения высшего образования и потерей права на бронирование.

Уголовная ответственность за систематическое уклонение от учета (ст. 337 УКУ) предусматривает исправительные работы или арест до 6 месяцев, а непосредственно за уклонение от мобилизации (ст. 336 УКУ) грозит заключение на срок от 3 до 5 лет.