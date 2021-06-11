Счета в банках на полмиллиона гривен: в Лубнах 72-летняя и 73-летняя пенсионерки торговали наркотиками

Пенсионерка и ее сообщница открыли наркобизнес и активно сбывали наркотики среди местных наркозависимых.
В Лубнах Полтавской области две пенсионерки попались на торговле наркотиками. Женщины распространяли их среди местных наркозависимых.
Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.
По предварительной версии следствия, теневой бизнес основала 73-летняя пенсионерка. Она продавала наркотики местным. Женщина имела 72-летнюю сообщницу, которая активно помогала сбывать наркотики.
По месту жительства пенсионерок правоохранители провели обыски и обнаружили пакетики с наркотическими веществами и таблетками, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и тому подобное. Изъятое направлено на экспертное исследование.
"Установлено, что за период своей преступной деятельности 73-летняя женщина открыла счет в одном из банков, сумма на котором достигала почти 660 тысяч гривен. Эти средства были получены в результате сбыта наркотических и психотропных веществ", — сообщил Дмитрий Майборода, начальник Лубенского районного отдела полиции.
Фигурантку задержали. Ее обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных четырьмя статьями о приобретении, незаконного хранения и сбыта наркотиков. На время досудебного расследования женщине избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Ее сообщнице также сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 321 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт сильнодействующих лекарственных средств, совершенное по предварительному сговору группой лиц), частью 2 статьи 311 (незаконное приобретение и хранение прекурсора с целью сбыта).
Собранные материалы досудебного расследования направлены в суд с обвинительным актом в отношении обоих фигуранток. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Напомним, что Артемовске силовики поймали пенсионерку с метадоном на сумму миллион гривен.