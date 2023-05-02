Счетчик электричества: как легко разобраться в зонах и передать показатели

Сегодня существует множество вариаций счетчиков электроэнергии. С некоторых случаев бывает трудно снять показатели, ведь табло и данные могут быть непонятны интуитивно. Как правильно снимать показатели разных счетчиков – читайте в материале ТСН.ua.

Помочь разобраться с разными типами счетчиков электроэнергии и с тем, как правильно считать информацию в разных часовых зонах, поможет инструкция от ДТЭК.

Самыми распространенными счетчиками в Украине являются индукционные. Их главная особенность состоит в том, что расчет производится только в одной зоне, а все данные выводятся на механический барабан. В зависимости от типа устройства на табло может выводиться 5, 6 или 7 цифр. Поэтому в этом случае важно запомнить, что при передаче показателей записывается только целое число, без тех цифр, которые отделены от него запятой или точкой.

Индукционный счетчик / Фото: Фото из открытых источников

Более современными устройствами являются электронные счетчики света "День-Ночь", которые могут считать данные в двух зонах (день – от 7 до 23 часов, ночь – от 23 до 7 часов).

Как снять показания счетчика электроэнергии "День-Ночь"? В этом случае нужно понять, как именно сказываются на табло разные зоны:

NiK. "День" — "Т11" или "Т1", "ночь" — "Т12" или "Т2";

GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";

СТК. "День" — "Е1", "ночь" — "Е2".

Показатели следует всегда записывать отдельно.

Как снять показания счетчика электроэнергии День-Ночь? / Фото: Фото из открытых источников

Двухзонные счетчики становятся все более популярными среди украинцев, ведь они позволяют экономить на электроэнергии. По ночному тарифу она стоит на 50% дешевле. Поставщики даже поощряют переходить на счетчики "День-Ночь", поскольку они позволяют еще и снизить нагрузку на сеть в пиковые периоды.

Также существуют трехзонные счетчики электроэнергии, хотя они пока еще редко встречаются в Украине. Они, как известно из названия, считают показания в трех зонах:

пик — от 8 до 11, от 20 до 22 часов (коэффициент к тарифу 1,5);

полупик — от 7 до 8, от 11 до 20, от 22 до 23 часов (коэффициент к тарифу 1);

ночь — от 23 до 7 часов (коэффициент к тарифу 0,4).

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