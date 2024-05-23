Считается ли грехом отказ стать крестным для ребенка – в ПЦУ объяснили

В ПЦУ подчеркнули, что решение стать крестным отцом или матерью должно быть не данью вежливости или долга, а взвешенным и осознанным личным выбором и решением.

Отказ быть крестными ребенка не считается грехом, как считают многие украинцы.

Об этом сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Иногда можно услышать, что отказываться быть крестными нельзя, потому что это якобы является "открещением от Господа". Но это не так, и никакого отношения это утверждение к наставлениям православной церкви не имеет", — говорится в сообщении.

Священники объяснили, что человек может отказаться стать крестным отцом или матерью, если чувствует, что не сможете помочь родителям в религиозном и духовном воспитании ребенка.

"Выбор становиться или не становиться крестным, должен быть только вашим личным, добровольным и осознанным решением", – отметили в ПЦУ.

Кто может стать крестными родителями ребенка

"Крестными родителями могут быть совершеннолетние православные христиане, которые сознательно берут на себя соответствующие обязанности. Церковных запретов для "перекрестного" кумовства (то есть, чтобы стать крестными родителями детей тех, кто крестил вашего ребенка) нет", – объясняют в ПЦУ.

По традиции, крестные родители не могут вступать в брак между собой, с родными родителями крестного ребенка и со своим духовным ребенком.

Ранее глава ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, сколько верующих Московского патриархата осталось в Украине.

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