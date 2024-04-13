Считается ли врученной повестка, брошенная в почтовый ящик: нардеп дал ответ

Такие повестки не имеют юридической силы и не могут считаться должным образом врученными.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных граждан могут призвать на службу. Украинцы начали сообщать, что приходят приглашение к военкоматам в почтовых ящиках.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "Обозреватель" объяснил, насколько такой метод законен.

"Есть требование обновить свои персональные данные в ТЦК. Если это требование не выполнено, оно будет отправлено в почтовый ящик и будет считаться надлежащим информированием лица. Потому что мы в этом законе предусмотрели, что в течение 60 дней каждый гражданин Украины от 18 до 60 лет обязан актуализировать свои персональные данные военно-учетные в ТЦК СП. Поэтому, по большому счету, сообщение в этом аспекте точно не будет каким-либо образом нарушать права человека или человек сможет обжаловать, если он несвоевременно прибыл. Поэтому никаких отрицательных последствий, если повестка брошена в ящик, не будет, это не считается надлежащим получением повестки", — сказал он.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации во втором чтении. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

Читайте также: