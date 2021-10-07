Считал, что надо что-то изменить: в Франковске строго наказали мужчину, который "готовил покушение" на Зеленского

Считал, что надо что-то изменить: в Франковске строго наказали мужчину, который "готовил покушение" на Зеленского

Мужчина отправил письмо с угрозами с мобильного телефона матери.

Ивано-Франковский городской суд приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы мужчину, который угрожал покушением президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

По данным суда, мужчина с непогашенной судимостью написал письмо с сообщением о том, что он готовит покушение на президента Владимира Зеленского и 29 декабря 2020 отправил его с телефона матери в СБУ.

В суде мужчина признался, что он написал письмо, чтобы у Владимира Зеленского было больше охраны. Также он хотел проверить готовность правоохранительных органов защищать президента. Мужчина отметил, что таким образом он хотел и что-то изменить в стране. Однако в действительности никакого покушения он не готовил и ничего об этом не знает.

Также в суде зачитали письмо подозреваемого, в котором говорилось о том, что он готовит покушение на президента в Гуте: "Потому действовать вы вынуждены в течение 294 дней после обеда. Это обязанность следователя или прокурора. По моему мнению ГУНП в Ивано-Франковской области СБУ, местная прокуратура и местный суд начинают или уже поняли, что происходит. Или вы или вас. Не поленитесь советоваться с руководителями этих ведомств. Вспомните слова о достижении матрицы по приезде из Соединенных штатов. Дежавю. Все смотрели фильм "Матрица". Все происходит немного в другом формате, но не замечать очевидного работая в таких структурах — это позорно, как минимум. Это напоминает футбол главой государства. Ответственность — это средство давления. Воспринимайте нас, как 12 игрока — болельщики, ультрас. Внимание! Вопрос: Кому еще я отправил это сообщение?".

Мать подозреваемого в суде рассказала, что ее сын нигде не работает, потому что хотел трудоустроиться по специальности, а потому он живет за ее счет. Также у него нет ни мобильного телефона, ни компьютера. Пользоваться телефоном женщина также запрещала сыну и ограничивала его в этом. В то же время суд установил, что у подозреваемого есть малолетний ребенок.

Правоохранительные органы сообщили, что из-за угрозы президенту 30 декабря 2020 в резиденции "Синегора", что в с. Гута Богородчанского района были проведены обыски, однако взрывчатки или чего другого не обнаружили.

Также суд установил, что мужчина ранее находился на лечении из-за употребления наркотиков, однако он не страдает психическими заболеваниями.

Действия мужчины суд инкриминировал, как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Суд учел и тот факт, что мужчина еще не отбыл наказание за аналогичное преступление. Поэтому подозреваемому присудили 3 года и 1 месяц лишения свободы.

Напомним, в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные.

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