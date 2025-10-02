- Дата публикации
"Считал каждый день": освобожденный из плена украинский защитник рассказал о тяжелейшей боли
Возвращение домой принесло не только радость, но и боль тех, кто пока находится в плену РФ.
Состоявшийся 2 октября обмен пленными для самых освобожденных защитников стал как радостным, так и грустным одновременно.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал комментарий одного из освобожденных пленных.
«Я счастлив, но мое счастье огорчает то, что мои друзья остались там», — рассказал везде слезы мужчина.
Он провел во вражеском плену 3,5 года или 1267 дней.
«3,5 года. 1267 дней. Я считал каждый день», — ответил он на вопрос корреспондентки о времени в плену.
«Слушаешь эти слова и чувствуешь боль в сердце. Это не просто история. Это часть жизни. Это наша горькая реальность. С возвращением домой! Но впереди еще много ожидающих. Мы не остановимся, пока каждый не вернется домой — туда, где его любят и с нетерпением ждут», — заверил омбудсмен.
Напомним, в рамках состоявшегося 2 октября очередного обмена пленными домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Особенностью этого возвращения является то, что почти все уволенные находились в неволе с 2022 года.