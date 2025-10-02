"Считал каждый день": освобожденный из плена украинский защитник рассказал о тяжелейшей боли

© Владимир Зеленский

Реклама

Состоявшийся 2 октября обмен пленными для самых освобожденных защитников стал как радостным, так и грустным одновременно.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал комментарий одного из освобожденных пленных.

«Я счастлив, но мое счастье огорчает то, что мои друзья остались там», — рассказал везде слезы мужчина.

Реклама

Обмен пленными состоялся 2 октября 2025 года / © Дмитрий Лубинец facebook

Он провел во вражеском плену 3,5 года или 1267 дней.

Очередной обмен пленными состоялся 2 октября 2025 года / © Дмитрий Лубинец facebook

«3,5 года. 1267 дней. Я считал каждый день», — ответил он на вопрос корреспондентки о времени в плену.

«Слушаешь эти слова и чувствуешь боль в сердце. Это не просто история. Это часть жизни. Это наша горькая реальность. С возвращением домой! Но впереди еще много ожидающих. Мы не остановимся, пока каждый не вернется домой — туда, где его любят и с нетерпением ждут», — заверил омбудсмен.

Напомним, в рамках состоявшегося 2 октября очередного обмена пленными домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Особенностью этого возвращения является то, что почти все уволенные находились в неволе с 2022 года.