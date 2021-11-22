Считалась пропавшей без вести: в Полтавской области девушка вышла на связь и заявила, что ее похитили и изнасиловали

Считалась пропавшей без вести: в Полтавской области девушка вышла на связь и заявила, что ее похитили и изнасиловали

Подозреваемые – житель Полтавы и Днепропетровской области.

В Полтавской области правоохранители несколько дней разыскивали 20-летнюю девушку, считавшуюся пропавшей без вести. Спустя время девушка сама вернулась домой и заявила, что стала жертвой похищения и изнасилования.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Полицейские разыскивали девушку с 14 по 17 ноября. Поиски прекратились в момент, когда поступила информация о том, что девушка возвращается в Полтаву. Однако искать стражи порядка стали граждан, которые подозреваются, со слов заявительницы, в ее похищении и изнасиловании.

22 ноября стало известно, что копы задержали двух граждан, которые могут быть причастны к преступлению. Один из них — житель Днепропетровской области, другой — Полтавы.

"В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий полиция установила лиц, причастных к совершению данных уголовных правонарушений. Ими оказались житель Полтавы 2000 года рождения, и житель Днепропетровской области 1992 года рождения. Обоим мужчинам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Подозреваемым в совершении преступления грозит до пяти лет тюрьмы.

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