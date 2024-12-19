Считали пропавшим без вести: известного журналиста и военного нашли мертвым

Андрей Никитин много лет работал в медиа Днепра, в том числе на телеканале "Відкритий".
Журналиста и военного с Днепропетровщины Андрея Никитина нашли мертвым.
Об этом в четверг, 19 декабря, сообщила его сестра Татьяна Латай в Facebook.
"Андрея с нами больше нет. Дату и время похорон сообщу позже. Благодарю всех кинологов, полицейских и всех неравнодушных, кто присоединился к поиску", — говорится в сообщении.
Ранее Татьяна сообщала об исчезновении брата. По ее словам, 12 декабря 2024 он ушел из дома родителей в Башмачке и после этого не вернулся и не выходил на связь.
Андрей Никитин много лет работал в медиа Днепра, в том числе на телеканале "Відкритий". Летом 2024 года он стал бойцом 233 отдельного батальона территориальной обороны Днепра.
Напомним, на войне погиб украинский поэт и военный Мирослав Герасимович.
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