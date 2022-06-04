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"Считаю Путина врагом Украины": на Закарпатье мужчина сжег свой российский паспорт (видео)

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"Считаю Путина врагом Украины": на Закарпатье мужчина сжег свой российский паспорт (видео)

Фото: УНИАН

Граждане России, проживающие в Украине, продолжают "флешмоб" с сожжением своих паспортов.

Не стал исключением и 36-летний житель Закарпатья. Человек в знак протеста против войны, которую Россия начала 24 февраля, разорвал и сжег документ.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

"С гордостью рву свой паспорт и с гордостью отказываюсь от российского гражданства. Считаю, что Путин совершает зло. Этой войной убивает детей и мирных жителей. Считаю Путина врагом Украины и всего мира", — сказал мужчина.

Русский по специальности художник-иллюстратор. Женат на украинке. Он проживает в Закарпатье уже пять лет. По его словам, в течение жизни в Украине "ни разу не сталкивался с проявлениями нацизма и не испытывал никаких притеснений".

Следует заметить, что ДБР продолжает системную проверку находящихся в Украине граждан РФ относительно возможной причастности к диверсионно-разведывательным группам.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила жителя Хмельницкого, сотрудничавшего с ФСБ России. Служба завербовала украинца в 2021 году, когда он находился на временно оккупированной территории. В частности, хмельничанин должен собирать данные о военных и членах их семей.

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