Считают поштучно: авиаэксперт заявил о серьезной проблеме в ВСУ

Самолет / © Командование Воздушных Сил ВСУ

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины столкнулись с серьезным кадровым вызовом. На фоне существенного расширения и обновления авиационного парка за счет западных поставок стране критически не хватает квалифицированных военных летчиков. Пока украинских асов, способных выполнять боевые задания, приходится считать поштучно.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

По словам эксперта, специфика военной авиации требует четкого баланса между количеством техники в ангарах и количеством подготовленного личного состава. Однако действующие нормативы при ведении полномасштабных боевых действий существенно отличаются от условий мирного времени, что создает дополнительную нагрузку на людей.

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«Нам нужно понимать, что пилотов нам будет не хватать, у нас существенно растет парк, и нам будет не хватать. Потому что правильное соотношение в мирное время, это на один самолет рассчитывается где-то коэффициент два с половиной пилота. В военное время, скажем, два, но все равно это большое количество пилотов», — объяснил Криволап.

Переход от советского хлама к истребителям НАТО

Специалист напомнил, с какими ресурсами украинская армия начинала отражать полномасштабное российское вторжение. Основой обороны была тогда старая советская техника, которая со временем исчерпала свой эксплуатационный потенциал.

«И те пилоты, которые у нас были задействованы во время, в начале, это было фактически, у нас было около 100-120 летающих на крыле самолетов МиГ-29, Су-27 и Су-24. Но они там выходили из строя, они заканчивались ресурсами, их заменяли, начали появляться F-16, начали появляться „Миражи“. И сейчас „Грипены“, у нас достаточно большое количество пилотов учится сейчас на „Грипенах“, — отметил эксперт.

Главная проблема состоит в том, что Украина раньше стратегически не рассчитывала на столь стремительные темпы расширения численности Воздушных сил. Хотя принятые ранее долгосрочные планы и предполагали наличие более ста иностранных боевых машин, реальность войны заставила действовать экспромтом.

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«Поэтому у нас это считается поштучно, в прямом смысле этого слова. Потому что мы не были готовы к тому, чтобы мы будем так увеличивать количество наших пилотов. Хотя по видению, которое было утверждено в 2018 или в 2019 году, у нас должно быть где-то около 120 самолетов F-16», — резюмировал Криволап.

Авиакатастрофа в Хмельницкой области — последние новости

Напомним, вечером 16 июня, около 19:00, в Шепетовском районе Хмельницкой области произошла авиакатастрофа. В ходе выполнения задания разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил ВСУ.

По словам очевидцев, перед мощным взрывом был слышен звук, похожий на пролет самолета.

В результате трагедии погиб экипаж самолета — летчик майор Загорулько Богдан Григорьевич и штурман старший лейтенант Бабенко Богдан Александрович.

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