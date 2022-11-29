Считаются лучше современной российской бронетехники: может ли Украина вернуть боевые танки, которые продала Таиланду

В 2011 году был заключен контракт на поставку в Таиланд 49 танков.

Украина может вернуть боевые танки "Оплот", продавшие в 2017 году Таиланду в рамках договора. Впрочем, все зависит от того, кто будет платить за вооружение.

Такую думу высказал военный эксперт Олег Жданов на собственном Ютуб-канале.

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"Это может быть политическое решение не обращаться в Таиланд или Конго со стороны США, чтобы выкупить эти танки. Может, этих танков уже в Конго нет, так как там тоже идут боевые действия. В Таиланд можно обратиться, но решаем не мы. Вероятнее всего, судя из стран, которые поставляют Украине вооружение, — это государства НАТО. По моему мнению, США может не хотят, чтобы средства выходили за пределы НАТО. Все зависит от того, кто будет оплачивать", — считает Жданов.

По мнению эксперта, если бы Америка хотела выкупить эти танки, она сделала это уже давно.

"Мы можем только изъявить желание, но я не думаю, что США захотят выкупить, если они этого не сделали по сей день. Они хорошо знают все наши внутренние поставки и контакты. Их разведка все отслеживала и контролировала", — добавил он.

Следует отметить, что боевой танк "Оплот" от ГП "Завод им. В.А. Малышева" считается конкурентоспособной техникой. Производство первого танка началось в конце 2008 года и заняло три месяца. В мае 2009 танк был принят на вооружение Вооруженных сил Украины. 2011 был заключен контракт на поставку в Таиланд 49 танков, в апреле 2012 завод им. Малышева взялся за его исполнение.

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