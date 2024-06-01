Сдал экзамен с 16-й попытки: история настойчивого мужчины, которому удалось получить удостоверение водителя (фото)

Мужчина через каждые десять дней приходил на повторную сдачу экзамена.

В Сервисном центре МВД Львовской области рассказали историю о настоящей настойчивости и целеустремленности в желании научиться управлять автомобилем. Так, мужчина сдал практический экзамен с 16 попытки.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

Как рассказали в МВД, мужчина по имени Игорь получил водительское удостоверение впервые в 2021 году. Впрочем, в течение срока действия в два года совершил административное правонарушение, за которое был лишен права управления, а его удостоверение было аннулировано.

Впоследствии он повторно прошел обучение в автошколе и успешно сдал теоретический экзамен.

"А вот с практической частью оказалось сложнее – без ошибок справиться с заданием удалось с 16 попытки. Господин Игорь добросовестно приходил на экзамен через каждые десять дней. В перерывах – готовился, проходил маршруты пешком, иногда делал перерыв между экзаменами месяц, чтобы лучше подготовиться", - говорится в сообщении.

Господин Игорь, сдавший экзамен по вождению с 16 попытки / Фото: Сервисный центр МВД во Львовской области

"Лично мне было трудно привыкнуть к новым автомобилям, которые как раз появились в сервисном центре МВД. Я учился на старом авто, поэтому Toyota Corolla и Renault Duster для меня были необычными, я слишком волновался", - поделился он своими впечатлениями.

Администраторам сервисного центра МВД Игорь обещал, что больше не будет нарушать закон и будет внимательным водителем.

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