"Сдал отца во время оккупации Херсонщины, чтобы получить должность от Сальдо": СБУ задержала предателя

Служба безопасности Украины задержала предателя, который во время захвата Херсонщины "сдал" своего отца, чтобы получить "должность" от Сальдо.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, депутат был задержан в одном из поселковых советов в Херсонской области. Злоумышленник входил в состав запрещенной Партии регионов, а в начале полномасштабного вторжения РФ встречал колонны российских войск, заходивших на территорию общины.

"Во время оккупации региона он один из первых предложил захватчикам свою "помощь" в войне против Украины. Для этого начал массово "сдавать" агрессору места нахождения участников движения сопротивления и членов их семей", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила предателя, сдавшего собственно отца во время оккупации Херсонщины

Одним из первых, кого "сдал" предатель — был его отец, который имел проукраинскую позицию и выступал против вооруженной агрессии РФ.

Известно, что после измены сына отца-патриота отвезли в местную русскую застенку. Там к нему применяли многочисленные пытки, которыми пытались склонить к сотрудничеству с россиянами.

СБУ разоблачила предателя, сдавшего собственно отца во время оккупации Херсонщины

"При этом депутата-изменника назначили в оккупационную администрацию, созданную на территории общины под руководством гауляйтера Сальдо", — рассказали в СБУ.

Кроме того, предатель неоднократно участвовал в разграблении домов местных жителей и похищении людей, сопротивлявшихся захватчикам и их приспешникам.

СБУ разоблачила предателя, сдавшего собственно отца во время оккупации Херсонщины

СБУ установили местонахождение предателя и задержали его.

Что угрожает предателю

На основании собранных Службой безопасности документов задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪️ч. 2 ст.111-1 (коллаборационная деятельность).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении сбежавшему из Украины блоггеру-уклонцу, который призвал мужчин скрываться от призыва.

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