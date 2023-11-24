"Сдал отца во время оккупации Херсонщины, чтобы получить должность от Сальдо": СБУ задержала предателя

После измены сына отца-патриота отвезли в местную русскую застенку.
Служба безопасности Украины задержала предателя, который во время захвата Херсонщины "сдал" своего отца, чтобы получить "должность" от Сальдо.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, депутат был задержан в одном из поселковых советов в Херсонской области. Злоумышленник входил в состав запрещенной Партии регионов, а в начале полномасштабного вторжения РФ встречал колонны российских войск, заходивших на территорию общины.
"Во время оккупации региона он один из первых предложил захватчикам свою "помощь" в войне против Украины. Для этого начал массово "сдавать" агрессору места нахождения участников движения сопротивления и членов их семей", — говорится в сообщении.
Одним из первых, кого "сдал" предатель — был его отец, который имел проукраинскую позицию и выступал против вооруженной агрессии РФ.
Известно, что после измены сына отца-патриота отвезли в местную русскую застенку. Там к нему применяли многочисленные пытки, которыми пытались склонить к сотрудничеству с россиянами.
"При этом депутата-изменника назначили в оккупационную администрацию, созданную на территории общины под руководством гауляйтера Сальдо", — рассказали в СБУ.
Кроме того, предатель неоднократно участвовал в разграблении домов местных жителей и похищении людей, сопротивлявшихся захватчикам и их приспешникам.
СБУ установили местонахождение предателя и задержали его.
Что угрожает предателю
На основании собранных Службой безопасности документов задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ч. 2 ст.111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
▪️ч. 2 ст.111-1 (коллаборационная деятельность).
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении сбежавшему из Украины блоггеру-уклонцу, который призвал мужчин скрываться от призыва.
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